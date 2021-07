La respuesta de Florentino Pérez a Abellán y los nuevos audios

Fútbol

Los audios de El Confidencial con conversaciones privadas del presidente del Real Madrid Florentino Pérez con el periodista José Antonio Abellán siguen dando que hablar porque los episodios no han terminado. Ahora ha sido Abellan el que ha entrado en escena, con toda su caballería de palabras y asegurando que él no tiene nada que ver en que salgan a la luz las conversaciones que él ya había publicado en un libro.

En su comunicado del martes, Florentino Pérez aseguró que las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”y añadía: “Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga” y acababa: “He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar.

Ese paso ya lo ha dadol y el presidente del Real Madrid ha trasladado al despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo toda la documentación necesaria para presentar demanda contra Jose Antonio Abellan y elconfidencial.com en defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen, según aseguran fuentes del club.