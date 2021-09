El plan del Real Madrid para Isco y el fichaje bomba que le enfrenta de nuevo al PSG

Fútbol

Isco podría salir el próximo mes de enero del Real Madrid. Así lo aseguran desde Italia donde explican que Milan y Juventus son los dos equipos que estarían más interesados en la contratación del centrocampista del Real Madrid. Pero en España, Valencia y Sevilla también han puesto los ojos sobre el malagueño.

Isco, de 29 años, acaba contrato con el Real Madrid en junio del año que viene y en los planes del club blanco no está renovarle. Ancelotti contó con él al principio de esta temporada por las lesiones de Kroos y Modric, pero con el fichaje de Camavinga y la recuperación de Modric, Isco apunta al banquillo. Ante el Inter, el jugador calentó, pero no entró en el campo.

Ante esta situación, el club sigue queriendo buscarle una salida, incluso en calidad de cedido. Florentino Pérez pretende al menos ahorrarse la mitad de su ficha, que asciende a siete millones de euros, y en Italia están muy pendientes de su situación. Calciomercato se ha hecho eco del interés de equipos como la Juventus de Turín y el Milán. Y parece que Italia es un destino que gusta al malagueño. Sin embargo, el nuevo objetivo del Real Madrid podría cambiar el destino del centrocampista.

El plan blanco

Según adelanta el DiarioGol, Florentino Pérez quiere seguir reforzando el Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes. Una de sus prioridades es la defensa y para ello le ha echado el ojo a Jules Koundé. El francés es uno de los mejores centrales del momento y el club blanco le sigue la pista desde hace tiempo. Es joven, tan solo 22 años, y aún tiene un interesante futuro por delante.

El Real Madrid no lo tiene nada fácil porque no será precisamente barato. Tiene contrato hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 90 millones de euros. El Chelsea ya intentó fichar a Kounde en este último mercado, pero el club inglés no quiso llegar a la cantidad que el Sevilla pedía por el central francés y que parece que nunca sería inferior a 70 millones de euros. El Sevilla podría rebajar la cláusula 70 con la incorporación de Isco pero de momento parece que Florentino Pérez no se plantea ofrecer más de 50 millones.

Según este diario, la figura de Isco Alarcón puede ser una buena jugada para abaratar el fichaje de Koundé. Además, el Sevilla podría ser del agrado del malagueño, ya que volvería a su tierra. Y a Julen Lopetegui también le seduce la idea.

Este nuevo movimiento blanco, le enfrenta por enésima vez al PSG. Y es que esta misma semana, SportMediaset señalaba que el club que preside Nasser Al-Khelaïfi piensa en Jules Koundé, del Sevilla, como el hombre idóneo para reforzar el centro de su defensa.

Un trueque que viene de lejos

No es la primera vez que el truque Isco-Koundé está sobre la mesa. El pasado mes de junio “El Chiringuito” ya revelaba el interés del club blanco en esta operación tras no recibir ninguna oferta por los 25 millones de euros que pedía por su traspaso, cinco millones menos de lo que pagó por él al Málaga en la temporada 2013-14.

Isco se ha devaluado un 80% desde el 2018, de los 90 millones que llegó a costar a los 18 actuales. Su salario es un problema añadido, 6,7 millones netos por temporada, que no se corresponde al rendimiento ofrecido en las últimas tres campañas. Con 29 años le queda mucho fútbol que ofrecer, pero en el Real Madrid no va a tener la continuidad necesaria para recuperar su mejor versión. Sin embargo, su salida podría darle un impulso tras tanto tiempo condenado al banquillo. Koundé, por su parte, valora cambiar de aires y el equipo blanco sería un destino que encaja en sus aspiraciones.