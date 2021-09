El plan de Pep Guardiola para llevarse a Luka Modric

Fútbol

Hoy, 9 de septiembre, Luka Modric cumple 36 años. El croata nació en Zadar (Croacia) el 9 de septiembre de 1985 y desde que se incorporó al Real Madrid en la temporada 2012/13 ha conquistado un total de 17 títulos: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

El croata logró el Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA al mejor jugador, ambos en 2018. Modric ha sido y es un jugador clave en el Real Madrid y suma ya 392 partidos y 28 goles como madridista. Modric acaba contrato con el Real Madrid en junio de 2022 y su club no ha olvidado felicitarle. Tampoco, cientos de aficionados. Y es que si alguien ha logrado ser querido por el madridismo de manera unánime, ese es el croata.

Sin embargo, su aniversario ha quedado eclipsado por la intenciones de Pep Guardiola. No es la primer vez que el técnico del Manchester City, el equipo más poderoso de Europa junto al PSG, muestra su interés por el croata pero ahora parece tener clara su hoja de ruta.

El centrocampista del Real Madrid lleva años en la agenda de Guardiola que aún no ha encontrado a un jugador de garantías para ese puesto que aporte pausa, ritmo y coja el timón del equipo. Ni Ilkay Gündogan, ni Bernardo Silva ni tampoco Rodri Hernández, que llegó del Atlético de Madrid, han acabado por brillar en ese puesto.

Y ahora, el técnico catalán se vuelve a plantear la incorporación de un futbolista que podría ser muy importante a pesar de su edad. Hace años que Luka Modric, centrocampista del Real Madrid de 36 años, gusta, y mucho, en el City. Y, según adelanta hoy ElNacional.cat, se estarían planteando ofrecerle un contrato con visión de futuro.

Modric siempre ha tenido el deseo de vivir su última experiencia profesional en Estados Unidos. Y ya han sonado en los últimos años clubs como el DC United o el Inter Miami de David Beckham. De hecho en 2020, el inglés ya anunció que trabajaba en un megaproyecto en el pretendía incluir a Luka Modric y a Edisson Cavani, que actualmente atraviesa una delicada situación en el Manchester United tras la llegada de Cristiano Ronaldo.

Estados Unidos vía Manchester

Ahora, según ese medio catalán, Guardiola planea llevarse al croata a coste 0 porque acaba contrato al final de esta temporada y conseguir así el jugador de equilibrio que busca desde hace años. Esta hoja de ruta contempla ofrecerle un contrato que empiece en el Manchester City y acabe en el New York City de la MLS, club franquicia de la entidad citizen. Sin duda, una jubilación dorada para el croata.

Lo que parece claro es que el club inglés, regado con ingentes cantidades de dinero de Arabia Saudí, no tiene problema de dinero para ofrecer una suculenta oferta al croata que superaría incluso su salario en el Real Madrid. El último contrato con el Real Madrid contempla una disminución del salario, que queda por debajo de los 10 millones de euros netos. El City, con una plantilla valorada en 1.060 millones de euros, mantiene su liderazgo en la clasificación de clubes más valiosos del mundo, según el portal Transfermarkt. Le sigue el PSG, que tras la incorporación de Leo Messi ha elevado el valor de mercado de su plantilla hasta los 993,75 millones de euros.