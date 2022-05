El contundente mensaje de Ibai Llanos a Mbappé

El culebrón de Kylian Mbappé parece no tener fin y está acabando con la paciencia de muchos madridistas, como Ibai Llanos.

El streamer ya ha anunciado en sus redes sociales que el próximo sábado retransmitirá el que considera el último partido de Mabppé con el PSG. Será contra el Metz el sábado a las 21 horas. Ibai Llanos adquirió los derechos de la League 1 esta temporada tras la marcha del Leo Messi del FC Barcelona. Y, junto con el debut del argentino en París, este partido promete ser de los más vistos.

El sábado daremos en directo en Twitch el último partido de Mbappé con el PSG. Será una gran despedida. Os espero a todos. — Ibai (@IbaiLlanos) May 20, 2022

Sin embargo los rumores de las últimas horas sobre un anuncio del francés este mismo fin de semana y la posibilidad de que acabe quedándose en París han hecho estallar a Ibai que ha mandado un claro y contundente mensaje al delantero: “Mbappé me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida”. La publicación del streamer en su perfil de Twitter no ha pasado desapercibida y suma más 63.000 “Me gusta” y casi 3.500 “retweets”.

Mbappé me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida. — Ibai (@IbaiLlanos) May 19, 2022

De momento y en medio de una tensión que vuela de Madrid a París y de París a Madrid, Kylian Mbappé participó este viernes en el último entrenamiento de la temporada con el PSG. En los 15 primeros minutos abiertos para la prensa, Mbappé, de 23 años, se ejercitó normalmente con sus compañeros en los terreros de Saint-Germain en Laye, al oeste de París.

Se da por hecha su participación en el encuentro ante el Metz, correspondiente a la 38 y última jornada de Liga y que se juega este sábado en el Parque de los Príncipes de París. Un encuentro en el que las miradas estarán puestas en el delantero, ya que podría ser el último partido en el que vista los colores del PSG, al que llegó hace 5 años procedente del Mónaco.

El diario francés L’Équipe indicó hoy que es probable que Mbappé haga pública la decisión sobre su futuro este domingo, tras el partido de Metz. Y desde RMC incluso alertan de que el nuncio podría ser el mismo sábado tras el partido.

Estas noticias de los medios galos inquietan a una gran parte del madridismo que considera que no sería conveniente un anuncio de su fichaje por el club blanco a pocos días de la final de Champions ante el Liverpool y temen que de producirse sería para anunciar su continuidad en el club parisino.