Fernando Sanz responde a Pep Guardiola y le pone en su sitio

Haaland es la gran sensación del fútbol europeo. Lo era ya las últimas temporadas, pero su increíble adaptación al Manchester City, donde no hace más que meter goles como si fuera fácil, le están convirtiendo en el jugador de moda en todo el mundo. A este ritmo goleador, no hay cifra ni récord que no tenga a mano y no hay equipo en todo el planeta que no piense en él como refuerzo.

Que el Madrid le quería y que a Haaland le encanta el equipo blanco no es un secreto para nadie. Otra cosa es si ambos caminos podrán encontrarse en algún momento y cuándo podrán hacerlo. En el Chiringuito, Fernando Sanz aseguró que eso podía ser antes de lo pensado. “La información que tengo es que hay una cláusula de salida al segundo año, con condiciones beneficiosas para un club, para el Real Madrid. Es una cantidad asumible, alta, pero asumible”, aseguró el ex futbolista. Es decir, que en verano de 2024, el club presidido por Florentino Pérez podría intentar hacerse con los servicios. Si no peleó este verano fue porque con Benzema, Haaland no quería estar en un equipo en el que no tuviese asegurada la titularidad.

A Pep Guardiola le preguntaron por eso, por si antes de lo pensado el Real Madrid podía fichar al noruego. Su respuesta fue categórica: “No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto, ¿qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí”. Lo dijo muy serio, muy convencido.

Pero Fernando Sanz no se echó para atrás: “Lo que dice Guardiola es lo que le toca decir. Hay miles de ejemplos”, insistió el ex jugador y ahora comentarista en el programa de Pedrerol. “Recuerdo que cuando estaba en el Dortmund la gente decía que no había cláusula y de eso se benefició el Manchester City y lo pudo fichar. Me viene a la memoria el fichaje de Luis Figo que dijo que era todo mentira en un periódico y al día siguiente estaba en el Madrid”, puso como ejemplo de las cosas que dicen los protagonistas para negar informaciones dolorosas para sus aficionados. “A Guardiola le toca decir lo que ha dicho. La cláusula existe y la cantidad todavía no la puedo decir”. Fernando Sanz tiene muy clara su información y continuó asegurando que el Real Madrid tiene ventaja para fichar al noruego porque así lo quiso el futbolista. “Me viene a la memoria que Guardiola dijo que por la crisis de la pandemia no podían hacer desembolsos y meses después fichaban a Haaland”, acusó Sanz al entrenador español del Manchester City. Para él, no se dice todo lo que se sabe en el mundo del fútbol. “Cada uno dice lo que conviene. Yo no digo que tengan prioridad exclusiva. Digo que, en este caso, hay una cláusula con condiciones beneficiosas para ir al Madrid. Viene otro y pone 10 veces más y prefiere ir a otro sitio, pues se va”.