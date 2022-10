La extraña dieta de Haaland antes de los partidos para ser un killer

Al final del partido, de la goleada, del Manchester City contra el United, Gundogan fue hacia Haaland y le quitó el balón que llevaba bajo el brazo para dárselo a Foden, que también había metido tres goles. Es tradición que quien marca tres tantos, se lleve a casa la pelota, pero cuando lo hacen dos jugadores, no está claro qué hacer. «El de la primera parte y el de segunda», dijo Haaland y los dos futbolistas posaron con un balón cada uno.

Tiene pinta de que el delantero noruego se va a llevar muchos balones esta temporada si continúa con el ritmo con el que ha empezado. «Es un gran talento y estoy disfrutando jugando con él. Es un jugador nuevo y todos nos estamos acostumbrando a jugar con él. Da miedo pensar en lo que ya ha hecho en el equipo, y aún no se ha asentado», continuaba Foden después de compartir protagonismo con el noruego.

Suma 14 goles en 8 partidos de la Premier y 3 en los dos encuentros que se han disputado de la Champions, unos números sorprendentes y por encima de cualquier lógica. La aclimatación, la necesidad de entenderse con los compañeros, el idioma, todas esas excusas (bastante lógicas, por otra parte) que suelen usar los futbolistas en su primera temporada en su nuevo equipo, se los ha saltado Haaland a base de goles: es un robot que marca y marca, en el Borussia Dortmund, donde la exigencia no era tanta y también en la Premier, en el Manchester City, donde tenía toda la responsabilidad en la espalda y juega con la misma ligereza. Ha empezado tan bien que Guardiola, después de ganar el derbi decidió bajarle un poco al suelo: «Una vez dijo que prefería tocar cinco veces el balón y marcar cinco goles. A mí no me gusta eso. Quiero que esté más involucrado y toqué más el balón para que, además de marcar goles, tenga esa sensación que un futbolista sólo puede tener cuando está en contacto con el balón», aseguró el entrenador español.

Le exige más porque la temporada va a ser larga y puede que en algún momento pase una pequeña depresión goleadora. Eso sería lo lógico. Aunque con Haaland no se pueden aplicar las mismas reglas que a otros delanteros: «Contra el Manchester United me ha gustado lo involucrado que ha estado en el juego y me gustaría que lo estuviera más... sin olvidarnos de que su mayor talento es poner el balón en la red y en eso es un goleador fantástico», continuó el entrenador del City.

En Noruega han hecho un reportaje a él y a toda su familia y han desvelado que en los tres últimos partidos en casa, antes del choque, su padre le preparó lasaña, un plato italiano. Por eso, después del encuentro y de sus tres goles, le preguntaron al delantero qué lleva esa lasaña para convertirle en un supermán de los goles. «Buena pregunta. La he tomado antes de cada partido que hemos jugado en casa y ha resultado bastante bien», contestó el futbolista con una sonrisa imposible de esconder.

Según cuenta «The Guardian», Haaland promedia 1,75 goles por partido en liga desde que llegó al City y en casa promedia 2,25. Dobla en goles a Harry Kane, el segundo máximo goleador de la Premier. Lleva cinco más que Lewandowski en LaLiga o seis más que Mbappé en Francia. «Tiene un instinto increíble ante la portería y sabe exactamente a dónde va el balón. Eso lo heredó de su madre y de su padre, nació con ello... Yo no le enseñé», aseguró Pep Guardiola, que quiso también elogiar al resto del equipo: «Lo que Erling hace para nosotros, lo ha hecho antes en Noruega, Austria y Alemania. La calidad que tenemos a su alrededor le ayuda».