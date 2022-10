El dato que el Real Madrid mejoró en Getafe respecto al resto de partidos de Liga

Le va sobre ruedas la temporada al Real Madrid, que volvió a firmar un buen partido en Getafe (0-1), esta vez redondo en todos los sentidos. Porque por ponerle un pero al conjunto de Ancelotti se puede apuntar que en la Liga no lograba dejar su portería a cero. Siempre ha necesitado al menos dos goles para ganar porque Almería, Celta, Espanyol, Betis, Mallorca, Atlético y Osasuna sumaron uno, y como contra los «rojillos» no llegó ese segundo a favor, el duelo acabo en empate, el único que ha cedido en todo el curso. Hasta cuatro equipos han encajado menos que el Real Madrid en el campeonato, y uno lleva las mismas siete dianas en el debe, pero la tendencia la cortó en Getafe, curiosamente sin su portero titular.

Courtois fue el mejor guardameta de Europa la pasada temporada y ésta también había empezado muy bien, pero la ciatalgia que sufre le sigue teniendo de baja. El Madrid espera recuperarlo para el Clásico del domingo, y por tercer partido consecutivo (Osasuna, Shakhtar y Getafe) fue Lunin quien ocupó la portería.

El éxito del año pasado fue porque en el aspecto defensivo fuimos fuertes CARLO ANCELOTTI

El ucraniano tuvo una noche cómoda, bien arropado por su defensa, especialmente por Militao, que terminó siendo sustituido. «Sólo era un calambre», tranquilizó Ancelotti. En la primera parte, Lunin no intervino ninguna vez con las manos y en la segunda sólo tuvo que parar un tiro lejano de Aleñá. No pudo ofrecer nada más en ataque el conjunto del sur de Madrid y tampoco llegó esta vez el segundo gol del conjunto de Ancelotti, pero no le hizo falta. «Dejar la portería a cero es clave y hoy nos ha dado la victoria. Ojalá se mantenga muchos partidos», opinó Carvajal en «Movistar». «La portería a cero es muy importante porque el éxito que tuvimos el año pasado fue porque el aspecto defensivo fue muy bueno. Esta noche hemos defendido bien en un partido con muchos balones aéreos. Militao y Rudiger han cumplido, Tchouaméni ha hecho su trabajo», valoró Carletto a su defensa. El entrenador no dio importancia a que no llegara el segundo gol: «Nos ha faltado poco para acabar el partido y al no marcar lo hemos tenido vivo hasta el final, pero hemos controlado bien. Es normal con un resultado tan ajustado acabar pidiendo la hora. No hemos estado tan finos en ataque pero estoy muy satisfecho. El año pasado pinchamos aquí y hoy el equipo ha sido más solido y fuerte en los duelos aéreos».