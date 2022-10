La definitiva reacción del Real Madrid en Twitter por el premio al Manchester City en la gala del Balón de Oro

Había pocas dudas y no hubo ninguna polémica respecto a los dos principales premios del Balón de Oro, los mejores futbolistas masculinos y femeninos de la temporada pasada. Karim Benzema, del Real Madrid y Alexia Putellas, del Barcelona. Benzema, de 34 años, realizó su mejor temporada en el Madrid, siendo el máximo goleador de todas las competiciones. Marcó 44 goles con el Madrid, 15 de ellas en la máxima competición europea, e igualó a Raúl González como segundo máximo goleador del club por detrás de Cristiano Ronaldo. La jugadora española Alexia Putellas ganó el trofeo femenino por segundo año consecutivo tras otra temporada destacada con el Barcelona, pese a que terminó lesionado y ahora está recuperándose. “Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta. El 5 de julio me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible, creía que se iba a recordar lo más reciente, la Eurocopa”, aseguró.

Hubo más premios indiscutibles: el mejor portero para Courtois, que fue séptimo en la lista de los mejores jugadores, aunque debería haber estado por delante. O el premio al joven, el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 fue para el centrocampista del Barcelona Gavi, de 18 años, mientras que Robert Lewandowski ganó el premio Gerd Müller al mejor delantero del año. Además, ños organizadores del Balón de Oro añadieron un premio humanitario que lleva el nombre del fallecido centrocampista brasileño Sócrates. El trofeo fue para Sadio Mané, del Liverpool, por su labor benéfica en Senegal, que incluye la construcción de un hospital y la donación de escuelas.

Todo bien hasta ahí. Lo que extrañó y dejó de piedra a casi todo el mundo fue cuando en la gala se premió al Manchester City, campeón de la Premier y eliminado por el Madrid en la Champions, como el mejor equipo de la temporada pasada. Extraño tanto que las redes sociales del club blanco colgaron un significativo tuit.

👀 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2022

Porque es muy raro no darle el premio al campéon de Europa, que también ha ganado su Liga y que tiene al mejor jugador del mundo en sus filas y al mejor portero, según el resto de los premios de la noche. No se entendió y va a costar explicar. Dos directivos españoles, Ferrán Soriano y Txiki Begiristain, el centrocampista belga Kevin de Bruyne y el portero brasileño Ederson recibieron el galardón de manos del exjugador portugués Luis Figo. Pero pocos se lo podían creer porque no tenía ninguna lógica. La sorpresa fue aún mayor cuando se supo que el Liverpool, el equipo que perdió contra el Real Madrid la final de la Champions y que perdió contra el City en la pelea por la Premier terminó segundo. El campón de Europa fue el tercero por detrás de los dos de la Premier.