Iker Casillas la vuelve a liar con un tuit sobre sus testículos

Iker Casillas está siendo tendencia últimamente en redes sociales. Hace unos días, el ex portero del Real Madrid publicaba un tuit donde afirmaba que era gay, pero solamente dos horas después afirmaba que le habían hackeado la cuenta. Desafortunadamente, una de las respuestas que tuvo el tuit de Castillas deja en mal lugar a Carles Puyol: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, respondió el ex capitán del Barcelona.

Después de todo esto, ha vuelto a pasar. Casillas estuvo comentando el partido del Real Madrid ante el Leipzig en redes sociales y el tuit más llamativo fue cuanto menos sorprendente: “Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos”. Este mensaje se viralizó en cuestión de segundos con más de 16.000 RT y más de 105.000 me gustas”.

“Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos” — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

Nada más terminar el partido, Casillas publicaba su particular crónica: “El Real Madrid ha perdido pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos 3 puntos te hacen ser 1º. Sí, todo puede pasar pero lo normal es que pasen 1º de grupo”. Esta temporada se estrenó como analista de los partidos de Liga del Real Madrid en Movistar + y también ha confirmado su presencia como comentarista de Televisión Española en el Mundial de Qatar. Precisamente aquí coincidirá con Andrés Iniesta. Ambos pasaron a la historia de la Copa del Mundo del 2010.

Esta derrota del Real Madrid llega 170 días desde la última vez que cayeron derrotados, más concretamente el 8 de mayo. Carlo Ancelotti se mostró con mucha naturalidad en la rueda de prensa posterior: “No me enfado, es una derrota, sí, nos molesta, pero no nos hace mucho daño. Teníamos otra oportunidad de ser primeros en el próximo partido en casa. Tenía que llegar y ha llegado hoy. Estamos en un momento de la temporada en el que no se puede mirar atrás. No puedo ser crítico con un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora. De una derrota se aprende más que de diez victorias seguidas. Solemos ser contundentes a balón parado y no lo fuimos esta vez. Esos dos goles al principio pusieron el partido donde no queríamos y donde sí querían ellos, que nos han hecho daño a la contra y al final en el fútbol ese tipo de errores se pagan caros como nos pasó”.