Las claves de Ancelotti para hacer renacer al Real Madrid

El Real Madrid juega el jueves contra el Villarreal en el partido de la Copa del Rey. Allí perdió el encuentro de LaLiga antes de viajar a Riad para disputar la Supercopa. No tiene mucho tiempo Carlo Ancelotti para pensar qué hacer, cuando es justo eso lo que necesita: tiempo, para que los jugadores se recuperen, para que descansen o tomen aire y vuelvan a ser los futbolistas que jugaban con tanto aplomo y seguridad no hace tantos meses. Perder en la Supercopa es un mal menor si luego la temporada de endereza y se consiguen títulos, pero por el otro lado no puede mirar mucho más allá porque la crisis se puede agravar en muy pocos días si tras caer en Riad, el equipo no vuelve a la victoria en el campo del Villarreal y pasa de ronda.

Necesita soluciones el Real Madrid, que Ancelotti vuelva a motivar a sus futbolistas para que cambien de mentalidad o que el entrenador italiano encuentre la clave con la que superar el cansancio o desgana o mala forma de sus futbolistas. Se habla de la cuesta de enero del Real Madrid con Carlo y es verdad que el año pasado, perdió contra el Getafe, empató contra el Elche, el Villarreal y perdió en París en febrero, pero también es verdad que ganó la Supercopa, al Barcelona y goleó al Valencia en LaLiga.

El problema es que durante este curso el Real Madrid lleva tiempo arrastrando sus problemas y necesita algo con lo que reaccionar. El año pasado, el entrenador encontró un par de soluciones en los momentos complicados. Al principio de temporada fue cambiando mucho el equipo, pero no encontraba regularidad hasta que se hartó: puso a los veteranos, se olvidó de las rotaciones y el Madrid fue como un tiro hasta la primavera. Fue entonces cuando, en el momento crucial, en París, jugó uno de sus peores encuentros. Ancelotti cambió de plan sobre la marcha y desde ese choque, Fede Valverde se convirtió en uno de los fijos para el centro del campo.

En su primera época, el año de la Décima, también se inventó la posición de interior para Di María, con el que logró equilibrar un equipo que se partía. Con esas soluciones, cambió el rumbo del Madrid hacia el éxito.

Ahora ha llegado el momento de que el entrenador italiano de una vuelta a lo que tiene delante para lograr otra vez la máxima eficacia de sus futbolistas. «Este equipo tiene la calidad para volver y ser competitivo en todas las competiciones que tenemos por delante. Aún quedan muchos títulos en juego y vamos a estar ahí hasta el final», decía el domingo técnico tirando de manual tras la derrota del domingo. «Tenemos que levantar la cabeza y pensar bien en lo que vamos a hacer. Volveremos a ser competitivos y contundentes, pero debemos mejorar el aspecto defensivo, que nos está costando más en estos momentos».

Es la defensa lo que preocupa al entrenador, que ha visto a su equipo más frágil que de costumbre sin Tchouameni ni Alaba. La apuesta por Rüdiger no ha funcionado porque el central alemán anda despistado mientras que la ausencia del francés en el centro del campo provoca debilidad en esa zona y Ancelotti no sabe cómo corregirlo. Tiene el problema, además de los laterales. Carvajal no pudo parar por su banda a Gavi y sufrió mucho en la final, pero es que el canterano está renqueante y cuando no se encuentra a tope de forma, ese lado es débil. Mendy, por su banda, no fue de lo peor el domingo ni, por supuesto tampoco de lo mejor.

No tiene muchas variantes Ancelotti para esas zonas y tampoco es un entrenador que recurra a la cantera en busca de soluciones. Al revés, en momentos peliagudos, suele dar el paso a los veteranos. Pero algunos, como Modric, van muy faltos de oxígeno este mes y Camavinga tampoco parece convencer al entrenador. Ancelotti sigue dudando entre el 4-3-3, con Rodrygo o cuatro centrocampistas. Duda porque nada le da consistencia ahora. Y la necesita. Ha llegado su momento.