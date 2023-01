Ancelotti tras perder con el Barcelona: “Es un palo, pero el Madrid vuelve siempre”

No es que el Real Madrid se mire al espejo y no se reconozca, es que ahora mismo directamente ni se mira en el espejo. Los errores defensivos y de concentración en la salida de balón que lo condenaron ante el Villarreal se repitieron en la final de la Supercopa, donde pesó más el momento desafinado por el que atraviesa el equipo que esa facilidad para jugar bien los choques para levantar trofeos.

Más allá de Courtois, Militao y Kroos, no hay ningún futbolista blanco que este a su nivel habitual y si en La Cerámica el técnico italiano dijo que el partido era complicado y sus chicos se lo complicaron aún más, algo parecido sucedió en Arabia, donde volvió a dar facilidades al sacar la pelota de atrás. «Tenemos que aprender de esto y ya está, no hay que hacer muchas cosas más tampoco. Sabíamos que el equipo no estaba a tope, hemos mostrado algunas carencias en este partido, es un palo pero volveremos seguro, el Real Madrid siempre vuelve, de eso no hay duda», comentaba Ancelotti.

El italiano le pone tranquilidad a los éxitos y mucha más a derrotas como las de Arabia. Sin levantar el tono volvió a apuntar al mismo sitio que después de Villarreal, a esos despistes que no le permiten defender en bloque bajo con seguridad y que dan alas a los rivales. «El partido ha empezado igualado y con poco ritmo, pero hemos regalado los dos primeros goles y con el marcador a favor ellos han tenido más confianza. Cuando un equipo así se pone por delante es difícil remontar. Evitar regalos como los que hemos hecho es lo primero y hemos regalado los dos primeros goles. Mis futbolistas deben ver que son errores fácilmente evitables», insistía Ancelotti, que no creía que se tuviese que hablar de humillación. «Eso es demasiado, en el deporte, unas veces ganas y otras te ganan. El Barcelona fue mejor, ganó y punto».

El Real Madrid no perdió en los primeros 16 partidos de esta temporada (14 victorias y 2 empates) y de los diez siguientes ya ha salido derrotado en cuatro (Leipzig, Rayo, Villarreal y Barça), con un empate en Girona. El momento no es bueno, con Vinicius menos desequilibrante, Valverde lejos de aquel futbolista que acribillaba a los porteros, Modric agotado... «Hemos estado poco intensos, poco acertados, poco contundentes, con 25 pérdidas en la primera parte... Fue un partido incompleto en todas las facetas. Hay que volver a ser competitivos, quedan muchos títulos por delante y los vamos a pelear», avisaba.