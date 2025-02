Real Sociedad - Real Madrid: el once titular de Ancelotti, con Lunin en la portería

La superioridad del Real Madrid contra el Manchester City fue tan grande en la eliminatoria de la Champions que casi nadie recordó el partido de la temporada pasada, cuando el equipo de Ancelotti vivió una agonía en el Etihad de la que salió vivo gracias a que Lunin estuvo iluminado en los penaltis. Fue uno de los grandes momentos de la campaña pasada, por eso fue recordado en el documental que repasa los últimos éxitos del Real Madrid.

En esa tanda de penaltis, Lunin se queda quieto cuando tira Bernardo Silva. Según cuenta Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, esa decisión del portero ucraniano nació del partido de LaLiga en Vallecas, cuando el guardameta recibió instrucciones para no tirarse. Pero, para un portero, esa decisión es la más difícil: da la impresión de que no ha tomado ninguna decisión y de que le han metido el gol por dudar demasiado y quedarse quieto. Se movió en Vallecas y recibió el gol.

Las mismas instrucciones recibió del staff técnico antes de la tanda de Mánchester. Era un momento cumbre, el que decidía los cuartos de final entre, en ese momento, los dos equipos más poderosos de la competición. Quedarse quieto era un gesto tan valiente que podía ser tomado como una locura. Aguantó de pie y la pelota llegó mansamente a sus manos. Ahí, después de que Modric hubiese fallado su lanzamiento, empezó el Real Madrid a ganar la eliminatoria.

Lunin, el portero de la Copa del Rey

Esta temporada está siendo, sin embargo, muy diferente para el portero del Real Madrid. Si el curso pasado acabó con 2.850 minutos jugados, esta temporada suma 750 minutos, principalmente porque es el portero titular en la Copa del Rey, y tiene toda la pinta de que va a jugar esta noche en San Sebastián. En el entrenamiento de ayer, Courtois, como Mbappé, no se entrenaron con el resto de la plantilla. El francés puede que sea titular si se recupera de la muela, pero en la portería parece que esta competición es para Lunin, al menos antes de la final. El guardameta suplente ha jugado contra el Deportiva Minera, el Celta y el Leganés, los tres encuentros que hasta ahora ha disputado el Real Madrid en la Copa.

Desde noviembre, cuando jugó contra Osasuna, no ha disputado más encuentros. Su primer partido fue contra el Lille, después frente al Villarreal, y fue titular en el momento en el que el Madrid más perdido estuvo esta temporada, contra el Barcelona en LaLiga y el Milan en la Champions, en el Bernabéu.

La Copa se ha convertido en su refugio y quiere aprovecharlo sumando a un equipo que ahora va como una moto. "Habrá momentos para todo en el partido. Lo que no puede ser es que contra el Real Madrid vayas a apretar siempre arriba. Eso no funciona así. Habrá momentos en los que te van a hundir. Aunque tú quieras ir arriba y ser valiente. Pero es que ellos son los mejores en todo, y por eso están donde están", explicaba ayer Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad.

El Real Madrid empieza a funcionar como un reloj cuando va hacia la portería contraria, pero en parte es porque se siente seguro con la defensa, algo que no sucedía antes. El objetivo de Lunin es que no se note que no juega Courtois.

Alineaciones Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aritz, Zubeldia, Aihen; Zubimendi, Olasagasti, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Anoeta.

Hora: 21:30 CET