El romance secreto de Iker Casillas: pillado con una famosa presentadora

Iker Casillas vuelve a ser protagonista. Tras los rumores de su romance con María José Suárez, el ex portero del Real Madrid podría haber conquistado el corazón de un rostro conocido de la televisión en España.

Se trata de Alyson Eckmann, que también tuvo una relación en el pasado con Cristiano Ronaldo. Conocida por su labor como presentadora y por haber ganado "Gran Hermano VIP 5" vive en Estados Unidos desde hace tiempo donde asegura gana una fortuna vendiendo contenido en la plataforma erótica Onlyfans: unos 50.000 euros al mes.

El supuesto romance entre la bella rubia y el soltero de oro ha sido revelado por el periodista Javier de Hoyos en el programa "Ni que fuéramos" provocando un gran revuelo en redes sociales.

Comenzó en febrero

"Llegó a viajar a Los Ángeles para verla y ella también ha venido aquí para verle. Me pongo en contacto con gente cercana a ellos y me dicen que se han visto muchas veces", asegura el periodista. "Fue en febrero del año pasado cuando viaja a Los Ángeles y tienen esos primeros encuentros. No se besan en privado, varias personas les ven y por eso yo me he enterado. No digo que sea una relación", añade Hoyos.

De confirmarse, sería el segundo romance de Alyson con un ex jugador del Real Madrid. En una entrevista a Socialité, la presentadora y modelo se sinceró sobre su aventura con el portugués. «Le conocí en 2014 cuando estaba presentando su perfume nuevo a nivel global porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Él es un hombre súper simpático, súper gracioso. Él sí que es guay y respetuoso», afirmó.