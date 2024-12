María José Suárez e Iker Casillas, pillados juntos: ella habla de su romance sorpresa

Noticia bomba la que deja caer Sonsoles Ónega en la recta final de su programa de Antena 3. La presentadora ha interrumpido el normal trascurso de ‘Y ahora Sonsoles’ para dar a conocer una nueva pareja de famosos que va a paralizar el panorama patrio. Se trata de Iker Casillas y María José Suárez, quienes habrían iniciado una nueva relación. No se trataría de un mero rumor o de habladurías de terceros que llegan a oídos de los medios, sino que se habla en el plató de la existencia de unas fotografías de ambos que despejarían todas las dudas sobre su vínculo. Es más, se promete que este reportaje fotográfico verá la luz este mismo miércoles en el kiosco rosa, por lo que la expectación es máxima, aunque aún nos detalles sean mínimos.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

En el plató de Antena 3 no daban crédito a su propia noticia bomba, especialmente porque minutos antes estaba con ellos la protagonista. María José Suárez fichó por el programa de Sonsoles Ónega después de poner fin a sus tres años de amor con Álvaro Muñoz Escassi y convertirse en protagonista del escándalo veraniego. En su papel de colaboradora, no podía quedarse lejos de la buena nueva que se traen entre manos en su espacio, así que no han dudado en llamarla en directo para preguntarle qué hay de cierto en lo suyo con Iker Casillas y ella, encantada de la vida, ha respondido por vídeollamada.

Desde el interior de un vehículo que le llevaba a otra cita, María José Suárez reaparece en pantalla con una amplia sonrisa. Está muy divertida con el tema a tratar y que su jefa comienza a plantear haciéndose la despistada: “Y yo como hay cosas del corazón que no sé manejar, que seas portada juntos significa que sois pareja o debo decir eso de se están conociendo”. La modelo se pone nerviosa ante la pregunta directa, excusando su torpeza porque le entra una nueva llamada que le impide prestar atención al programa en directo. “Hola, hola”, dice ella. Sonsoles Ónega repite la pregunta para que no se le escape: “Es que no he visto ni las fotos ni sé qué ha salido ni nada. Me acaba de llamar Andrea para decirme que estaba mañana en portada, pero no tengo ni idea y hasta que no vea las fotos…”.

“¿Pero tú te has visto con él?”, le preguntan al ver cómo María José Suárez comienza a echar balones fuera al responder sobre su relación con Iker Casillas. Y es que no creen que haya sido un montaje o que se hayan inventado una cita que no existe, cuando hay fotos que lo demuestran. Ella sonríe como si no hubiese un mañana, pero no niega que exista un posible romance con el futbolista que tiene dos hijos conSara Carbonero. Deja que se hable en plató y ella en el coche camino a Atocha solo sonríe. Así, cuando le dan paso, les advierte de que no digan dónde viaja mañana, a lo que Sonsoles le interrumpe y le deja claro que mañana miércoles deberá estar en plató respondiendo todas las dudas sobre su posible romance. Es más, al ver que seguían preguntándole sobre si es verdad o no que sale con el futbolista, al final ha atajado que le queda 2% de batería en el móvil, zafándose de nuevo de la cuestión y acrecentando el revuelo. No quiere hablar hasta que no vea qué le han pillado, por lo que cabe la posibilidad de que haya imágenes comprometidas.