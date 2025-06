Rondón, la amenaza del Pachuca para el Real Madrid: boxeo, Michael Jordan y goles alrededor del mundo

Salomón Rondón se fue de Venezuela con 17 años, y 18 después puede presumir de una vida futbolística plena y curiosa, que todavía sigue. Su representante es Juan Mata, el padre del campeón del mundo con España, y Salomón ha jugado en Las Palmas, en el Málaga, con el que logró el gol 1.000 de su historia; en la Premier (West Brom, Newcastle y Everton), en la liga rusa (Kazan, Zenit y CSKA), en China, en Argentina en River Plate y ahora en México, en el Pachuca, donde apura su carrera con la esperanza de estar en 2026 disputando el primer Mundial en la historia de Venezuela, para poner la guinda. Ahora, a falta de dos jornadas, su selección es séptima en las eliminatorias suramericanas, posición que le daría acceso a disputar la repesca. Con la «Vinotinto» ha conseguido 46 goles, más que nadie. Con el Pachuca lleva 36 en 68 partidos, aunque no pudo hacerlo en el estreno en el Mundial ante el Salzburgo, y ha renovado por una temporada más.

Entre Asencio (22) y Huijsen (20), los centrales del Real Madrid, suman 42 años, mientras que Rondón tiene 35 él solo y es la gran amenaza de los blancos en el partido de esta noche. De físico imponente, su potencia y su capacidad para el juego aéreo no limitan su habilidad con los pies. Los cerca de 90 kilos que pesa su cuerpo de 1,89 centímetros los pule practicando boxeo, una de sus pasiones, junto con las Artes Marciales Mixtas (MMA). La otra es el baloncesto. De hecho, de niño tuvo que elegir entre las canastas y los goles. Llegó un día a casa y le dijo a su padre: «Quiero cambiar de deporte». Pero éste le convenció de que lo mejor para su futuro era el fútbol. A lo que le obligó su padre, profesor de química ya fallecido, es a terminar el bachillerato si quería seguir jugando. También le dio los argumentos necesarios para dejar Venezuela rumbo a España siendo todavía un adolescente, algo que en principio no quería. El basket lo dejó de lado, pero no lo olvidó, por eso luce el número 23 en su camiseta, en honor a Michael Jordan. En fútbol a quien admira es a Ronaldo, el brasileño, del que quedó cautivado al verlo levantar la Copa del Mundo en 2002.

Nunca le ha marcado al Real Madrid

Rondón ha jugado contra el Real Madrid en seis ocasiones, cinco con el Málaga (tres en Liga y dos en la Copa del Rey) y uno con el Pachuca, en la Copa Intercontinental el pasado diciembre. No le ha logrado marcar y tampoco ganar, pero sí empató un partido.