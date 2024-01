La rotunda opinión de Xavi sobre el penalti de Araujo a Vinicius en la final de la Supercopa

Xavi no encontró consuelo ni en el penalti de Araujo a Vinicius que señaló Martínez Munuera en la final de la Supercopa que el Real Madrid venció por 4-1. Aunque sí habló de la jugada que llegó cuando su equipo se puso 2-1. "Hemos salido muy mal [recibieron dos goles en 10 minutos], después hemos tenido una buena reacción, con alma, hasta el gol y el penalti, que no es, nos ha terminado de matar, nos ha terminado de desconectar", opinaba el entrenador, que dedicó gran parte de la conferencia de prensa a pedir "perdón a la afición", hasta en cuatro o cinco ocasiones, y a señalar a su equipo y a sí mismo. "Creo que hemos dado una de los peores caras de la temporada. Debemos mejorar muchísimo para poder ganar títulos. No es la imagen que el Barça tiene que dar en una final, y menos contra el Real Madrid", admitió. "Es responsabilidad mía", dijo también, antes de mandar un mensaje optimista: "Volveremos, porque ya lo hemos hecho otras veces".

"Me siento fuerte, creo en el proyecto"

El técnico sale muy tocado de la final. Antes de recibir la medalla de subcampeón, recibió un abrazo de Joan Laporta. "Confianza hay", aseguró sobre su situación el entrenador, que lleva una temporada con demasiadas dudas. Si el triunfo en la Supercopa de 2023 apuntaba a ser el principio de algo, un año después hay un estancamiento, aunque es verdad que el Barcelona ganó el título de Liga. Pero este curso el juego ha aparecido con cuentagotas, en Liga está a ocho puntos del líder (con un partido menos, a siete del Real Madrid) y en la Champions se clasificó para octavos con demasiado sufrimiento para ser un grupo aparentemente agradable. "Sigo creyendo en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada, aunque hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho", afirmó Xavi. "Estoy preparado para aguantar las críticas, ya las había antes. No tengo problemas. Creo que somos capaces de revertir la situación. Hay tres títulos que hay que competirlos", insistió: "Es un paso atrás, pero me veo fuerte", concluyó.