Ancelotti se acerca a la leyenda de Miguel Muñoz

Si hay un entrenador legendario en la historia del Real Madrid es Miguel Muñoz. El hombre que dirigió la última Copa de Europa de Di Stéfano y la de los ye-yés. Dos, las mismas que ha ganado Ancelotti, que con la Supercopa se acerca a la colección de títulos de Muñoz.

El técnico que dirigió a la selección española en el legendario 12-1 a Malta consiguió 14 títulos en sus 14 temporadas en el banquillo del Real Madrid. Once lleva ya Ancelotti con esta Supercopa en sus cinco temporadas en dos etapas distintas. Y aún queda temporada para que pueda sumar alguno más. Alcanza ya a Zidane como el segundo técnico más ganador en la historia del Real Madrid.

«Lo estoy haciendo muy bien», decía con una sonrisa cuando le preguntaban cómo evaluaba su trabajo después de igualar a Zidane. «El techo es disfrutar este momento, estar focalizado en lo que viene porque me gusta el trabajo que hago y me gusta el ambiente donde lo hago. Estoy en una nube hoy, pero tengo en cuenta que de la nube se puede bajar. Cuando baje de la nube estaréis vosotros para despertarme», decía a los periodistas.

El club ha encontrado en Ancelotti a su técnico ideal. Por eso lo ha renovado hasta 2026 a pesar de la insistencia de la Federación brasileña por llevarse al italiano para volver a ser campeona del mundo en el año en que acaba su nuevo contrato con el Real Madrid.

«Es un entrenador que va muy bien con el estilo del Real Madrid, tanto por su manera de entender el fútbol como por su comportamiento ejemplar en cada partido. Por lo tanto encaja muy bien en el Real Madrid», asegura el presidente del club, que también ha superado el número de títulos de Santiago Bernabéu.

Ese comportamiento ejemplar del que habla Florentino lo demostró una vez más Ancelotti después del partido, al afear los taconazos de Bellingham y de Vinicius cuando su equipo ya ganaba por 4-1. «A mí no me gusta el tacón. Lo han hecho Vinicius y Bellingham y sólo le he dicho eso», explicaba el preparador italiano.

Con elegancia se refirió también al Barcelona, sin querer recrearse demasiado en la victoria. «Hemos aprovechado bien la presión alta con Vini y con Rodrygo delante a la contra. Ha sido un partido que nos ha costado mucho, difícil, creo que el resultado es demasiado para lo que ha jugado el Barcelona. Con 4-1 han bajado los brazos, pero nos ha costado recuperar el balón y después del 2-0 utilizamos demasiado la contra. Teníamos que haber controlado el balón más, pero estamos contentos», reconocía.

No es para menos. Ancelotti gana más de dos títulos por año en el Real Madrid. Un ritmo que le llevaría a superar a Muñoz la próxima temporada. Si llegan o si no, Carletto seguirá viviéndolo con la misma naturalidad con la que asume su undécimo título como técnico madridista.