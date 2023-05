La rotunda propuesta de Xavi para cuando se repitan casos como el de Vinicius en Mestalla

El Barcelona visita mañana martes 23 de mayo al Valladolid, que se juega la vida, pero en la conferencia de prensa de Xavi se hablo mucho de racismo después de los lamentables incidentes vividos en Mestalla en el Valencia - Real Madrid. El entrenador azulgrana fue claro: “Por desgracia hay casos de racismo y es una pena, que en 2023 pase esto es triste, es lamentable. Condenamos cualquier acto de racismo en cualquier campo o a cualquier jugador. Esto no va de escudos o de equipos, se trata de personas y hemos de condenar cualquier acto de racismo como el de Mestalla a Vinicius. Y el Valencia lo está haciendo, está intentando identificar a las personas”, dijo primero.

Y se fue encendiendo cuando explicó qué medida tomaría: “Yo estoy trabajando, y se ha aceptado, no sé por qué, es el único deporte, en el que se acepta el insulto. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman 'hijo de tal'. Yo no veo a ningún panadero pasar por eso, o a ningún obrero, o ningún periodista... O quizá sí, pero en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto: 'Si hay insultos, fuera, no se juega'. Creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación... Hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero, te cae un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. A mí me parece bien: “Insulto, se para el partido, no jugamos”. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos, desfachateces... Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me tocaba mandar. Ahora que tengo más 'poder mediático' (hace el gesto de las comillas con los dedos), pues aprovecho para decirlo”.

“No me toca decidir”, dijo cuando le preguntaron que medida común propondría para intentar acabar con este tipo de situaciones. “Reunirnos, y ponernos duros en esto, yo creo que es un tema educacional, educar a la gente de alguna manera de que no se va a un partido de fútbol a insultar. Yo no voy a una obra de teatro a insultar, si no me gusta, pues me voy, pero no insulto; o insultos al árbitro, por ejemplo. Creo que es un tema educacional, no es positivo para la sociedad”, continuó.

“España no es racista”

Otra pregunta para el técnico fue si España es racista, como dijo el futbolista brasileño en sus redes sociales: “No creo que haya que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista, pero han habido actos de racismo y estos son los que hay que condenar. Cuando nos dicen que el entrenador, el jugador, deben ser ejemplos para la sociedad, pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, es muy difícil llegar a ser un ejemplo, y no rebotarte, y no enfadarte... Esto es lo que le pasa a Vinicius. Y no sólo a Vinicius, a cualquier futbolista hay que defenderlo y tratar de tener un entorno favorable, y no lo tenemos en el mundo del fútbol y eso es triste. Siempre hay casos, pero no diría tanto como que España es racista”.

Episodio Eto'o

“No estuve en La Romareda, lo viví desde casa porque estaba lesionado... Hay que parar el partido, hay que frenar esto, me da igual que sea Eto'o o Vinicius, hay que parar esto”, dijo sobre la situación similar que vivió su ex compañero Eto'o en 2006. “Y más allá del racismo, el insulto, menosprecio, es que no tenemos por qué aguantar los profesionales este tipo de situaciones. Es muy desagradable. Es en el fútbol, en baloncesto pasa menos, en el tenis nada, en el golf... Hay que parar el partido y nos vamos para casa. Yo lo veo así. Da igual la camiseta, no es por el madridismo, si Vinicius es persona antes que madridista. No es Vinicius, es defender al profesional del fútbol. Si esto sirve para que haya un antes y un después...”, opinó Xavi.