De la ruptura con Vilda al monumental enfado de Jenni Hermoso: las polémicas que llevan a Montse Tomé ante el juez

Montse Tomé parece haberse asentado en el banquillo de la selección femenina de fútbol pero el camino no ha sido fácil. Cuestionada por la jugadoras -que llegaron a pedir su cabeza en la famosa "cumbre de Oliva"- y señalada por sus aplausos en la polémica Asamblea de la RFEF, ha tenido que ganarse poco a poco a poco la confianza de una plantilla que solo veían en ella una continuidad del sistema que detestaban. "Yo no soy Jorge" fue la frase más repetida en aquellos días en los pasillos de la Federación.

Pero la sombra del inadecuado beso de Luis Rubiales y su relación con Jorge Vilda siguen pesando sobre la asturiana que mañana deberá declarar ante el juez. El pasado mes de diciembre, la seleccionadora se defendía asegurando que "no quería ir a la Asamblea y se me obligó. Al final hice lo que lo que me obligaron a hacer y evidentemente, cuando salí de aquella Asamblea me fui mal. Por eso luego sucedió lo del comunicado, etcétera, etcétera y todo lo que ya sabemos".

También confirmó su ruptura total con Jorge Vilda"no he vuelto a hablar con él". Y es precisamente el actual seleccionador de Marruecos el que pidió su presencia ante el juez. La defensa de Jorge Vilda solicitó que Montse Tomé declarase como testigo y en un primer momento el juez lo denegó. Sin embargo, el representante legal presentó un recurso y finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenaba al juez del ‘caso Rubiales’ que la citara a declarar como testigo. Un declaración que tendrá ligar mañana a las 10.

¿El motivo? El hermano de Jenni Hermoso calificó a Tomé como una "marioneta" de ambos en su declaración ante el juez. E incluso llegó a asegurar que las presiones de su antecesor habían sido claves para no convocar a la madrileña. Ahora, la Sala de lo Penal ha instado al juez del caso, Francisco de Jorge, a que escuche a la entrenadora a petición de su antecesor, Jorge Vilda, para que aclare si su decisión de no convocar a Jenni Hermoso en dos partidos de la selección estuvo relacionada con la negativa de la jugadora a firmar un comunicado conjunto con Rubiales.

Cabe recordar que la nueva seleccionadora ofrecía el pasado 18 de septiembre su primera lista de convocadas y soltó una bomba en toda en toda regla: en la lista de 23 convocadas, que debía concentrarse en Valencia, no estaba Jenni Hermoso, pero había quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Las nueva seleccionadora explicó entonces el motivo de la ausencia de la víctima del polémico beso de Luis Rubiales. "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarlas es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así". Una declaración que provocaba un monumental enfado de la futbolista que emitía un durísimo comunicado.

"¿Protegerme de qué?.."

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", escribía la futbolista en el texto difundido a través de sus redes sociales.

Su distanciamiento del actual seleccionador femenino de Marruecos es total pero su declaración podría ayudarle y mucho. De su testimonio podría depender si se mantiene o no de la condición de investigado de Jorge Vilda.