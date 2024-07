Saka, el joven talento del Arsenal después de Cesc al que adora Inglaterra

Bukayo Saka lo pasó mal en la última Eurocopa con Inglaterra. Parecía el momento en el que iban a romper la sequía de títulos: son los inventores del fútbol, pero sólo tienen uno, el Mundial conseguido en 1966 como locales en el partido del gol fantasma más famoso de la historia contra Alemania. La selección de Southgate jugaba la final de esa Euro 2021 con Italia y era favorita, pero la tanda de penaltis no le sonrió. Fallaron tres futbolistas negros. Rashford, Sancho y el joven Saka, que se estrelló contra Donnarumma.

A través de las redes sociales, con el escudo que da el anonimato, recibieron insultos intolerables. "Supe al instante de fallar el tipo de odio que estaba a punto de recibir", llegó a decir Saka, que sólo tenía 19 años. "El amor siempre gana. No dejaré que ese momento ni la negatividad que he recibido esta semana me rompan", añadió un chico cuyo nombre significa algo así como "contribuye a la felicidad". Cumplió con lo que dijo y en 2022 y 2023 fue nombrado el mejor jugador de Inglaterra.

El apoyo de la afición

El extremo está acostumbrado a ser el centro de atención por su precocidad. Por momentos llegó a decirse de él que era el futbolista inglés más famoso desde Paul Gascoigne. Las aficiones de todos los equipos, en todos los campos a los que iba, arroparon a Saka después de aquellos insultos racistas, y eso ayudó a que la herida cerrara más rápidamente.

Sus padres son nigerianos y emigraron a Londres. De él siempre se destaca, como persona, la buena educación. Un viaje reciente que hizo a sus orígenes le ayudó a poner los pies en la tierra y a darse cuenta de lo privilegiado que es. De su familia también heredó la fe. "Cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaron a tener fe en Dios. Cuando eres más joven no lo entiendes, pero lo sigues ejercitando, así que cuando te enfrentas a diferentes desafíos, decides: ‘Esta vez voy a confiar en Dios’; y Dios te ayuda. Así se fue construyendo para mí, así que puedo tener confianza y llegar a los lugares sabiendo que Dios me tiene en sus manos. Por eso puedo ser valiente", reflexionó.

Joven estrella

Saka ha seguido los pasos de Cesc Fàbregas, el anterior niño prodigio del Arsenal. Cómo el español, ha llegado a ser capitán siendo casi un adolescente. "Me quedo sin palabras para definir este sentimiento", confesó. Al conjunto "gunner" llegó con ocho años después de haber pasado por equipos juveniles locales como el Greenford Celtic o el Watford. Siempre apuntó a triunfar en el primer equipo, con el que debutó en el 29 de noviembre de 2018, en un partido de la Europa League frente al Vorskla Poltava. El entrenador del Arsenal era Unai Emery. El 1 de enero de 2019, jugó por primera vez en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador nacido en el siglo XXI en hacerlo.

Amenaza a Suiza

Con Emery empezó como carrilero por la izquierda, pero ha adelantado su posición a la de extremo. Destaca su velocidad y su capacidad para salir por ambos lados en el regate, y con ambas piernas. En la Eurocopa de Alemania todavía no ha dejado su sello, aunque ha dado una asistencia. Contra Suiza en los cuartos de final tiene una nueva oportunidad.