Declan Rice, el futbolista inglés por el que más dinero se ha pagado que odia la cerveza

Declan Rice actúa fuera del campo igual que dentro. Una de las líneas más criticadas de Inglaterra en la Eurocopa es la del centro del campo, donde está jugando él al lado de Trent Alexander-Arnold, el lateral reconvertido que está siendo el centro de la furia de los aficionados. "Es curioso porque medio país pedía que Trent jugara ahí. Lo pones y luego quieres quitarlo, no lo entiendo en absoluto. Trent puede jugar en el medio. Lo he visto en Inglaterra, lo he visto en el Liverpool y es increíble. Eso es lo que le contesto a la gente que dice ese tipo de cosas", afirmó para defender a su compañero.

Más seria todavía fue la defensa que tuvo que hacer de su esposa, Lauren Fryer, cuando empezaron a criticarla en redes sociales de forma desagradable al considerar que no era el estereotipo de mujer que suele estar con un futbolista. Tuvo que cerrarlas todas. Un ejemplo de gordofobia a la que Declan contestó: "Es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Es mi refugio, la madre de mi hijo. Ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que digan, estaré contigo para siempre". Y reflexionó: "Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales".

Sobre el césped eso es lo que intenta hacer también: defender a sus compañeros y equilibrar. Es el futbolista inglés que más distancia ha recorrido, 33,8 kilómetros; y el segundo que más pelotas ha recuperado, 21, por detrás de Guéhi. En esta estadística es el décimo en general en la Eurocopa, pero el primer centrocampista: todo lo demás son defensas hasta la decimoquinta posición, donde ya figura el austriaco Seiwald. También por Rice pasa la distribución del juego, ya que después de los centrales, Ghéhi (210) y Stones (230), y un lateral, Walker (234), es el jugador de su equipo que más pases ha dado, 206, con un porcentaje de acierto por encima del 92.

Rice puede presumir (y también es una presión añadida) de ser el futbolista inglés por el que más dinero se ha pagado por un traspaso. El pasado verano el Arsenal y el Manchester City pujaron para llevárselo del West Ham. Se marchó a los "gunners" a cambio de 116 millones de euros, que podrían llegar a 122 si se cumplen una serie de objetivos. "No quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada. Tomó su decisión, buena, y le deseamos suerte", confesó Guardiola.

De Irlanda a Inglaterra

El Arsenal completa la trilogía de equipos londinenses del centrocampista, que dio sus primeros pasos en el fútbol base del Chelsea, de niño, pero llegado un punto ya no le quisieron, lo que le hizo pasar por una pequeña depresión. Era 2015 y fichó por el West Ham. Allí fue subiendo desde las categorías inferiores hasta ser uno de los capitanes con sólo 21 años. En 2023 ganó la Conference League, era hora de dar el siguiente paso a un equipo que aspira a las grandes competiciones.

Con la selección, jugó para la República de Irlanda, el país de sus abuelos, desde sub 16 hasta la absoluta, con la que disputó tres encuentros, pero eran amistosos y tenía menos de 21 años, por lo que pudo cambiar a Inglaterra, país en el que nació. "Hablé con él, pero no le prometí nada porque no creo que sea correcto", dijo Southgate en 2018, el año en el que Rice tomó la decisión. Desde ahí ya ha jugado 54 partidos y tiene pendiente una promesa que ya hizo en la última Euro, en 2021: tomarse una pinta de cerveza. Perdieron la final con Italia, y probó una. "Pero no me gusta", dice. Si ganan el título esta vez se la tomará entera con mucho gusto.