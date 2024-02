Salen a la luz las fiestas sexuales de la selección inglesa: ¡Una sala inmensa llena de condones!

Los Juegos Olímpicos son considerados la cumbre la deportes. Acoge a los mejores atletas del mundo que durante dos semanas comparten Villa Olímpica, triunfos y fracaso. Pero no todo es deporte y los escándalos sexuales se repiten en cada edición. El estadounidense Josh Lakatos reveló las orgías durante su estancia en los Juegos Olímpicos en Sydney. “¡Estoy dirigiendo un maldito burdel en la Villa Olímpica! Nunca he presenciado tanto libertinaje en toda mi vida”, afirmó el ex tirador olímpico en un reportaje. La ex portera de la selección estadounidense de futbol, Hope Solo, también confirmó que hay mucho sexo en las instalaciones para el hospedaje de los atletas olímpicos: “Hay mucho sexo. He visto gente tenido sexo en la hierba que hay entre los edificios”.

Ahora, Micah Richards, leyenda del Manchester City, ha arrojado luz sobre sus vivencias en dicho enclave cuando le toco defender a la selección de fútbol de Gran Bretaña.

En una entrevista en el podcast Rest in Football, Richards, quien compartió vestuario con Sergio Agüero y Carlos Tevez en el City, ha sacado a la luz los secretos de las fiestas íntimas durante los JJ. OO. de Londres 2012.

“Fue la fiesta de todas las fiestas. Allí había de todo. Tienes a todos los diferentes atletas, todo tipo de especímenes diferentes allí”, compartió el antiguo futbolista al iniciar su narración. En su relato, mencionó la organización por zonas dentro del evento, con la delegación británica ocupando un sector específico, mientras que otros bloques eran asignados a equipos de países como Brasil y Francia.n "Estaba absolutamente en llamas, honestamente. Estaba un poco más delgado, un poco más marcado, un poco más delgado, era verano y caminaba sin la blusa", recordó Micah sobre su estadía en la Villa Olímpica. "Estuvimos allí tres noches: fuimos a entrenar, luego volvimos al pueblo. Esas tres noches estuvimos hasta las 4 de la mañana", agregó.

"¡Yo estaba ardiendo!"

“¡Había una sala enorme llena de condones! Promovían el sexo seguro y, honestamente, yo estaba ardiendo. (...) Estuvimos allí tres noches: fuimos a entrenar, luego volvimos al pueblo. Esas tres noches estuvimos hasta las 4 de la mañana”, agregó Richards.

En el aspecto competitivo, Gran Bretaña participó en las mencionadas olimpiadas con Ryan Giggs de Gales como capitán, acompañado por jóvenes promesas, entre ellos Daniel Sturridge y Aaron Ramsey. Bajo la dirección técnica de Stuart Pearce, avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados en la tanda de penales por Corea del Sur. México se coronó campeón del torneo.

La distribución masiva de preservativos en las Villas durante los Juegos Olímpicos se convirtió en una práctica común dentro de la organización. Durante los juegos en Londres 2012, se proporcionaron aproximadamente 150.000 condones para los 10.500 atletas alojados en los edificios situados en Lower Lea Valley.

Cuatro años después, en la primera edición olímpica en Sudamérica, en Río 2016, la cantidad se triplicó, con un total de 450,000 preservativos distribuidos en la villa olímpica para los deportistas participantes.