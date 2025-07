Sara Sálamo le planta cara Chicharito: "Aquí seguimos. Peleando"

Javier “Chicharito” Hernández, uno de los futbolistas mexicanos más conocidos a nivel mundial y exjugador del Real Madrid, ha vuelto a los titulares. Esta vez no por un gol. El foco está en sus publicaciones recientes en redes sociales, donde ha expresado una visión de la mujer que ha encendido la polémica: la ve como “sustentadora del hogar”, una figura casi exclusivamente doméstica, subordinada, lejos del ideal de equidad por el que muchas mujeres, y hombres también, llevan décadas luchando.

La reacción de Sara Sálamo

Su tono anacrónico ha generado un aluvión de reacciones, muchas de ellas críticas, aunque también ha habido quienes lo han aplaudido, reforzando aún más la gravedad del asunto. No se trata solo de “una opinión personal”, como algunos han querido justificarlo,, sino de un discurso que perpetúa estereotipos machistas que siguen afectando profundamente a las mujeres dentro y fuera del deporte.

Entre las voces más contundentes que han alzado la voz está la de la actriz y directora Sara Sálamo, quien desde hace años se ha posicionado públicamente a favor de la igualdad y el feminismo. Su respuesta fue directa, sin rodeos, y cargada de esa mezcla entre indignación y hartazgo que tantas mujeres sienten al ver cómo se siguen repitiendo discursos que deberían haber quedado atrás hace décadas. No es casualidad que ella tomara la palabra: además de ser una figura pública con compromiso social, es pareja de Isco, excompañero de vestuario de Chicharito en el Real Madrid, lo que añade más fuerza a su pronunciamiento.

“Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú, colegui…”, escribió Sara en sus redes, marcando con ironía el inicio de una crítica demoledora. Luego apuntó más alto:

“Entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza”.

Sálamo fue más allá en su mensaje, exigiendo que la FIFA actúe con claridad y firmeza. Considera que puede mirar hacia otro lado cuando uno de sus futbolistas difunde mensajes contrarios a ese compromiso. “El verdadero compromiso con la igualdad no se escribe en pancartas ni se graba en spots: se demuestra en decisiones, en sanciones y en límites”, dice Sálamo

Por nuestros hijos

La actriz también hizo hincapié en algo que resuena con fuerza: el agotamiento. “A estas alturas, en pleno 2025, tener que seguir defendiendo que las mujeres podemos (y debemos) aspirar a las mismas metas, carreras y sueños que los hombres, no solo es indignante: es agotador”. Y no hay frase que resuma mejor lo que muchas sienten. Porque no es solo pelear contra declaraciones retrógradas, sino contra el sistema que las sigue validando.

La lucha no es solo por las mujeres de hoy. Como escribe Sara Sálamo, es también “por nuestras hijas… y también por nuestros hijos. Porque merecen crecer viendo que este deporte, y el mundo, se toman en serio la igualdad y la justicia”.. El fútbol, como la sociedad, tiene que decidir de qué lado de la historia quiere estar.