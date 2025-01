Sergio Ramos empieza el año con un brutal entrenamiento a 50 grados mientras estos clubes esperan su respuesta

El nuevo año empieza como termino: con el futuro de Sergio Ramos en el aire. El ex del Real Madrid presume de su impresionante estado de forma mientras desde el otro lado del charco continúan esperando su respuesta.

Cena íntima con su mesa chica, fuegos artificiales y durísimo entrenamiento desde el 1° de enero. Así vivió Sergio Ramos la llegada del nuevo año, mientras se mantiene la expectativa en Sudamérica por su futuro profesional. Tanto Boca Juniors como dos clubes brasileños (Cruzeiro y Corinthians) esperan una decisión del defensa español para contar con sus servicios en el mercado de invierno.

Aunque se había dicho que Sergio Ramos había descartado fichar por Boca Juniors, el conjunto argentino ha tentado al central de 38 años con una suculenta oferta. Boca Juniors ha ofrecido a Sergio Ramos nada más y nada menos que el mismo salario que a Edinson Cavani, que es el futbolista mejor pagado de su plantilla. Si bien el salario del ex del Valencia no es público, podría rondar los 3 millones de euros; mientras que Sergio Ramos, sin equipo desde que el pasado verano terminase contrato con el Sevilla, vendría exigiendo unos 6.

Presentada la oferta, según adelantó Infobae, que el ex del Real Madrid ponga rumbo a Boca Juniors dependerá, además de su expectativa salarial, de su deseo de mudarse a Argentina. A pesar de estar sin equipo tras su salida del Sevilla el ex capitán del Real Madrid sigue siendo una pieza codiciada por muchos. Entre los equipos que han intentado ficharlo se encuentran clubes de todo el mundo, la Juventus, Inter Miami, Zamalek de Egipto, Boca Juniors, Flamengo, Rayados de Monterrey, Corinthians y Cruzeiro.

El propietario de Cruzeiro, Pedro Lourenço, ha dejado claro que aún mantiene la esperanza de convencer a Sergio Ramos de unirse a su club. "Si quiere venir, dentro de las condiciones del Cruzeiro, puede venir. Hablaremos con él. Quién sabe, tal vez sea él, porque vamos a traer un defensor, un defensor para que se ponga la camiseta y tenga experiencia. Quizás podamos convencerlo", comentó Lourenço.

No obstante, la perspectiva de Sergio Ramos sobre un posible traslado a Sudamérica no parece fácil. El Director General del Cruzeiro, Alexandre Mattos ha asegurado que el jugador tiene dudas sobre salir de Europa, ya que su intención parece ser la de continuar en el Viejo Continente, con la posibilidad de fichar por algún club de Arabia Saudita. "No se le pasa por la cabeza venir a Sudamérica", aseguró el directivo.

Brutal entrenamiento

Y mientras, estos clubes se mantienen a la espera, el camero ha mostrado una vez más su fortaleza física con su primer entrenamiento del año.

Sergio Ramos Instagram

El central ha publicado unas imágenes en sus "stories" en las que se le ve exhausto tras entrenar con bicicleta a casi 50 grados. "Así terminamos el primer día del año. Como siempre. ¡Hecho!", afirma junto a una imagen en la que muestra el ritmo y las calorías gastadas (659).