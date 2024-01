Siga en vivo el Barça-Osasuna de LaLiga EA Sports

Después del anuncio, Xavi espera una reacción de sus jugadores. El entrenador del Barcelona ha hablado en DAZN justo antes del partido contra Osasuna.

Sobre el partido

"Es un partido para reaccionar, para estar más unidos que nunca. Los jugadores van a dar un paso adelante, estoy convencido. Después de la derrota ante el Villarreal hace falta esa reacción necesaria".

La figura de Ferran Torres

"Ferran es el ejemplo de fortaleza mental, de cambiar una situación difícil a nivel personal. Está en un momento dulce, se lo cree, es un tío de la broma... Pienso que es el camino, ser positivo, es alguien que hace equipo... Él representa lo que necesita el Barcelona".

Reacción de la plantilla

"He visto reacciones a nivel personal que me han gustado muchísimo y que reflejan la calidad humana. La reacción del vestuario me ha gustado mucho y lo vamos a seguir intentando en el campo".

Osasuna

"Defiende muy bien con 5-3-2, necesitamos ganar segundos balones, ellos son muy físicos y agresivos, necesitamos estar muy bien colocados, entender el ataque posicional, si salta el lateral buscar el juego por dentro, si sale el central picar al espacio en banda..."