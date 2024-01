¿Es el Barcelona una trituradora de entrenadores?

Xavi ha ganado la primera batalla después de anunciar que en junio se marcha del Barcelona: la del afecto. Ha recibido el apoyo y el cariño de sus jugadores, y el presidente, Joan Laporta, intentó que diera marcha atrás en ese anuncio. Pero esa no es la "victoria" principal que buscaba el entrenador al decir de esa manera tan precipitada que se iba, lo que quería era dar un golpe de efecto, convertir su adiós en un motivo más para unirse, y si funciona o no empezará a comprobarse hoy a las 19:00 horas ante Osasuna (con la nueva baja de Joao Félix por un esguince de tobillo), en el partido de Liga que tiene aplazado por la disputa de la Supercopa. "Creo que nos unirá para competir mejor, que es la mejor decisión, y que se notará ya", insistió el entrenador.

Xavi redundó en la idea de que el Barça es una trituradora de técnicos. "Decían que si iba a ser el Ferguson del Barcelona, pero eso es imposible aquí", aseguró hace unos días. "Ser entrenador del Barcelona es cruel", dijo el día que comunicó su adiós, y lo reiteró ayer. "Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep me lo dijo, Ernesto [Valverde] también. A Luis Enrique lo vi sufrir. Tenemos que reflexionar, creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo, primero porque no se disfruta y después porque parece que aquí te juegas la vida en cada momento".

Desde Cruyff...

Desde la etapa de Johan Cruyff y el Dream Team, ningún entrenador ha estado más de cinco años al frente del club. El ideólogo de muchas de las ideas de la entidad estuvo entre 1988 y 1996, y tuvo sus más y sus menos con el entonces presidente Josep Lluis Nuñez, pero su imagen de leyenda y su personalidad tenían mucho peso. Pese a ello, hasta él estuvo en el alambre en 1990. Se salvó por ganar la final de Copa al Real Madrid.

Después, llegó Bobby Robson, una rotura con el estilo que duró sólo una campaña, la de Ronaldo en el Camp Nou, pese a conquistar la Copa y la Recopa. La vuelta a los orígenes fue con Van Gaal, un técnico que falló en Europa y cuyas ruedas de prensa eran un enfrentamiento constante. Estuvo en dos etapas: 1999-2000 y 2002-03; en medio, Lorenzo Serra Ferrer y Carles Rexach y para acabar el último curso en el que le despidieron, José Antonio de la Cruz y Antic. Es una etapa que puede recordar a la actual en el sentido de que el neerlandés fue quien hizo debutar a Xavi, Iniesta, Puyol y Valdés, que marcarían el futuro del club junto con Messi.

Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, Valverde

El momento de más estabilidad llegó a continuación, en la primera época de Laporta como presidente: Rijkaard estuvo cinco años y volvió a ganar Liga y Champions para el club. Guardiola ocupó su lugar y dobló la apuesta, dando lugar al mejor Barça de la historia, aunque después del cuarto curso anunció su adiós porque estaba saturado. Tito Vilanova, por desgracia, sólo pudo estar también una temporada y la aventura de Tata Martino, tormentosa pese a que casi ganó la Liga, duró otra, previa a los tres cursos de Luis Enrique, que también se fue "quemado" un año después del triplete.

Valverde estuvo otros tres, marcados por arrasar en Liga y caer de forma estrepitosa en la Champions, y siempre con la duda del estilo apuntándole. Su despido rozó lo absurdo, pues iba líder en LaLiga, y Quique Setién llegó en enero de 2020 para durar sólo hasta junio y acabar de la peor manera posible, con el 2-8 del Bayern. Koeman, otro mito barcelonista, aguantó temporada y poco, ya con la crisis económica muy patente. En la segunda, la 2021-22, empezó la era post Messi, que ha continuado Xavi hasta ahora.

No cierra las puertas a volver

La historia da la razón a Xavi, pero tampoco supo decir quién no había valorado su trabajo, ya que anunció que la plantilla está con él y presidente lo ha estado "siempre, con la mano en el corazón". Siempre se habla del "entorno", algo que no tiene una forma concreta. “Si digo que estamos en construcción me matáis, si digo que no tenemos el Barça de 2010 también hay críticas... Tengo la sensación de que diga lo que diga y haga lo que haga no es suficiente, por eso tomé la decisión. Ni ganando la Liga a 14 puntos del Madrid ni ganando la Supercopa en un partido histórico, tengo la sensación de que no me van a comprar nada. Ni la camada de jóvenes, ni siendo un hombre de club...", indicó el técnico, que no cerró la puerta a volver: "El Barça me tendrá cuando me necesite, pero ahora pienso que no me necesita, que necesita otro tipo de persona".