El dinero que se juega el Barcelona si no logra clasificarse para la Champions

El Barcelona tiene por delante unos meses complicados hasta que acabe la temporada y sólo los resultados pueden calmar la tormenta. Los jugadores de la plantilla han hecho este lunes la clásica comida de conjura. Se reunieron todos después del entrenamiento en la casa de Lewandowski, sin Xavi ni nadie del staff técnico, para hacer grupo e ir todos juntos para acabar el curso de la mejor manera.

"La Liga está difícil, pero evidentemente no está perdida, y se ha de luchar para quedar lo mejor posible, pero sobre todo lo que tenemos que intentar es ganar la Champions", lanzó un mensaje de ánimo Joan Laporta en los medios oficiales. Unos objetivos utópicos en estos momentos. Es verdad que la Copa de Europa no siempre la gana el mejor equipo, pues al final es jugársela en pocos partidos, pero tampoco es habitual que se produzcan sorpresas sonadas, y el Barça lleva tiempo sin ser competitivo en los duelos continentales. Por otro lado, remontar once puntos al Girona y diez al Real Madrid depende no sólo de una mejora sustancial del propio equipo azulgrana, sino también de una caída poco previsible de los dos máximos aspirantes al título. El Barça los tiene que visitar, además de a quienes realmente son sus grandes rivales: el Atlético y el Athletic Club.

Vuelta a la casilla de salida

Porque el objetivo primordial de los azulgrana hasta junio es asegurar el cuarto puesto para tener plaza en la próxima Liga de Campeones (otra vía de acceso sería ganar la presente edición). Cuando el Barcelona fue a buscar a Xavi a la desesperada en octubre de 2021 le puso esa meta, pues el equipo estaba deambulando por la mitad de la clasificación. Ahora, más de dos años después, ha vuelto a la casilla de salida y tiene que pelear por lo mismo, por lo mínimo exigible, después de que el título de Liga del año pasado no haya tenido continuidad no ya en volver a ganarla, sino al menos competirla hasta las últimas jornadas, algo que en estos momentos está lejos de suceder.

El nuevo técnico también depende de la Champions

Lo que se juega el Barcelona no es sólo prestigio deportivo, es tener más margen económico dentro de una situación que ya de por sí seguiría siendo complicada. Cualquier ingreso es bienvenido en el Camp Nou, pero es que además el de la Champions no es "cualquier ingreso". La contratación de un técnico u otro también vendrá marcado por si hay Liga de Campeones o no en la campaña 2024-25. Será una edición además con cambio de formato y los beneficios para los clubes aumentan. El portal "Calcio Finanza" adelantó que el montante total destinado a los participantes pasará de 2.000 millones a 2.500. Solo por clasificarse, informa el mismo medio, se pasará de 15,6 millones a 18. También mejorará la cantidad recibida por las victorias y los empates en la primera fase. Este curso han sido 2,8 millones por cada victoria y 930.000 euros por cada empate en esa ronda de grupos. Este año también, por ejemplo, por llegar a octavos son 9,6 millones, y por los cuartos, 10,6. Todo eso más el dinero de las televisiones. El club no puede permitirse no estar en esta competición. Cuando hace los presupuestos a principio de año suele contar con que llegan a cuartos. Si el Barça va a la Liga Europa las cantidades se reducen de manera importante (por participar, este año en lugar de 15,6 millones son 3,6, y así con todo).

La presencia del espectacular Girona añade un equipo más para pelear por esas plazas de privilegio y el Athletic Club, también en una temporada fantástica, amenaza a los barcelonistas desde atrás. El Barça es cuarto, empatado a puntos con el Atlético y dos por delante del conjunto vasco, que tiene un partido más.