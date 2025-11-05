Szczesny, con la puerta abierta

«Soy suplente y seguiré siéndolo. Joan García es uno de los mejores porteros de Europa», decía hace unas semanas Wojcech Szczesny en una entrevista con una televisión polaca. El guardameta del Barcelona sabe que su mejor tiempo ha pasado y se preparaba ya para su segunda retirada sin demasiados problemas. Asumía que su labor era la de ayudar a un portero joven a que fuera aún mejor de lo que es.

Después de que el Barcelona fuera a buscarlo el año pasado a su retiro de Marbella para sacarlo de su jubilación como solución de emergencia ante la lesión de Ter Stegen, el polaco no esperaba ya tener que resolver problemas en la portería del equipo azulgrana.

Pero las lesiones de Joan García y de Ter Stegen le han devuelto al césped y ahí está en la Liga de Campeones intentando que no se note demasiado que su cabeza ya no estaba en esas cosas. Desde que regresó al césped, el Barcelona ha sido incapaz de mantener la portería a cero. Tampoco es que su equipo sea un prodigio en defensa. Contra el Brujas los tres goles le llegaron en contraataques con espacio y alguno de ellos más que un mano a mano se convirtieron en un dos contra uno.

Tampoco Szczesny transmite demasiada seguridad a sus compañeros. En una de las últimas jugadas del partido estuvo a punto de complicar la vida todavía más a su equipo por enredarse con la pelota en los pies. Vermant fue a presionar y se llevó el balón que había quedado suelto después de que Szczsesny no se atreviera a despejar con contundencia.

Taylor, el árbitro inglés, dio gol, pero desde el VAR le mandaron revisarlo. Anuló el gol, pero no el susto de los aficionados azulgrana que vieron cómo el agujero que su equipo tiene a la espalda se hacía más grande en la portería. «Nos están creando mucho peligro en los contraataques, con dos pases se nos plantan en el área y son cosas que tenemos que mejorar. Hoy creo que hemos reaccionado bien, pero cuando vas a remolque es jodido», explicaba Eric García después del partido.

«No creo que sea sólo la línea defensiva, creo que atacamos todos y defendemos todos, es un trabajo de todos. Tenemos pérdidas de balón en zonas difíciles que favorecen al rival», añade.

Tampoco fue el mejor día para el central azulgrana, que fue sustituido al final del partido. «Creo que me han roto la nariz», asumía Eric.