Ya es oficial: Tebas no da tregua al Barça y fulmina a Dani Olmo y a Pau Víctor de la web de LaLiga

A pesar de que desde el FC Barcelona tratan de vender esperanza, lo cierto que la situación de Dani Olmo y Pau Víctor va camino de convertirse en la gestión más bochornosa de la presidencia de Joan Laporta.

LaLiga anunció anoche en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no ha dado el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos.

Antes de este comunicado de LaLiga, difundido pasadas las 21:00 horas, el FC Barcelona informó de que había solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, que debían inscribirse en LaLiga antes del 1 de enero y negó haber pedido "una moratoria" para tener más tiempo.

"El FC Barcelona informa que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Asimismo, el club quiere desmentir que haya pedido o recibido ninguna moratoria de ningún otro organismo por la inscripción que se solicita", indicó el conjunto blaugrana en un comunicado.

En el el club creen que podrán seguir manteniendo inscritos a Olmo y Pau Víctor para la segunda mitad del curso emplazando al viernes 3 de enero para dar más información al respecto. Sin embrago, el problema es que la RFEF no puede tramitar ninguna licencia federativa sin el visto bueno de LaLiga - algo que de momento no se ha producido- y en eso es en lo que deberá trabajar Laporta.

Borrados de LaLiga

Pero desde la institución que preside Javier Tebas han dado un paso más para mostrar a Joan Laporta la firmeza de su posición: ambos jugadores han sido hoy eliminados de la web de LaLiga.

WEb oficial de LaLiga @LaLiga

Las fichas de Dani Olmo y Pau Víctor con sus respectivos dorsales (20 y 18) ya no aparecen en el apartado de la plantilla del FC Barcelona en la página web oficial de la institución. Sí aparece Andreas Christensen, cuya ficha fue dada de baja por lesión para que Olmo fuera inscrito ya iniciada la temporada.

Plantilla del Barça en la Web de La Liga LaLiga

El artículo que debería saltarse la RFEF

Este paso de LaLiga será definitivo si el Barça no consigue su objetivo. Algo que no parece fácil si tenemos en cuenta el reglamento de RFEF. El Reglamento General de Federación recoge en su artículo 130.2. que "Un/a futbolista podrá estar inscrito/a en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el trascurso de la temporada, no podrá estar inscrito/a y alinearse en más de tres distintos".

¿Logrará el Barça que la RFEF incumpla su propio reglamento? El culebrón Dani Olmo parece lejos de llegar a su final.