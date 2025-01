El mensaje de Dani Olmo al Barça tras su inscripción fallida: "Es hora de..."

Dani Olmo sigue a la espera que se resuelva el penúltimo capítulo dantesco del FC Barcelona.

LaLiga anunció anoche en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no ha dado el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos.

El FC Barcelona ha solicitado a la RFEF una nueva licencia para poder inscribirlos pero si no logra su objetivo, Dani Olmo echaría mano de la cláusula incluida en su contrato en el pasado mes de agosto que le permite quedar libre si el club no lograba inscribirle y fichar por cualquier equipo. La decisión depende única y exclusivamente de Dani Olmo, que también podría optar por quedarse hasta que el Barça encuentre una solución.

Una duda que el centrocampista ha querido despejar con un mensaje de Año Nuevo que supone un claro guiño al Barça.

"Es hora de 2025"

El centrocampista apareció en redes sociales -acompañado de su pareja, la influencer alemana Laura Abla y de unos amigos- poco después de las campanadas con un mensaje que ilusiona a la afición culé.“Es hora de 2025″, escribió el futbolista cuyo futuro en el Barça parece incierto a día de hoy. Sin embargo, acompañó su mensaje de dos corazones blaugranas con los que parece dejara clara su intención de mantenerse en el equipo culé a pesar de que en teoría desde este 1 de enero es libre para firmar por cualquier equipo de Europa.

De hecho, según adelantó The Times, hay cinco grandes de Europa que esperan al acecho. Según adelanta The Times, entre ellos destaca el Manchester City que, tras el bache sufrido esta temporada, estaría encantado de poder contar con sus servicios de cara a la segunda fase del curso. También se mantienen vigilantes Manchester United, Arsenal, París Saint-Germain y Bayern Múnich.