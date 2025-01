La Liga da por "no inscrito" a Dani Olmo que en teoría queda libre: ¿Qué pasa ahora?

Mientras España entera celebraba la llegada del nuevo año se cerraba el último capítulo bochornoso del FC Barcelona.

LaLiga anunció este martes en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor han podido ser inscritos.

Antes de este comunicado de LaLiga, difundido pasadas las 21:00 horas, el FC Barcelona informó de que había solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, que debían inscribirse en LaLiga antes del 1 de enero y negó haber pedido "una moratoria" para tener más tiempo.

"El FC Barcelona informa que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Asimismo, el club quiere desmentir que haya pedido o recibido ninguna moratoria de ningún otro organismo por la inscripción que se solicita", indicó el conjunto blaugrana en un comunicado. El club que preside Joan Laporta sigue con su intento de poder dar de alta a ambos jugadores después de que el Juzgado de Primera Instancia 47 de Barcelona le negase la cautelar para poder hacerlo ya que el FC Barcelona no puede inscribir a ninguno por su situación económica en relación con el 'Fair Play' financiero.

En el el club creen que podrán seguir manteniendo inscritos a Olmo y Pau Víctor para la segunda mitad del curso emplazando al viernes 3 de enero para dar más información al respecto.

Sin embrago, el problema es que la RFEF no puede tramitar ninguna licencia federativa sin el visto bueno de LaLiga - algo que de momento no se ha producido- y en eso es en lo que deberá trabajar Laporta. Desde la entidad blaugrana esperan resolver las diferencias con Tebas a lo largo de esta semana.

Un fiasco económico y de imagen

Si el Barcelona no se sale con la suya, Dani Olmo echaría mano de la cláusula incluida en su contrato en el pasado mes de agosto que le permite quedar libre si el club no lograba inscribirle y fichar por cualquier equipo. La decisión depende única y exclusivamente de Dani Olmo, que también podría optar por quedarse hasta que el Barça encuentre una solución.

En ambos casos supondría no solo un bochorno para la directiva de Laporta sino un duro revés económico. Si Olmo sale no dejaría un duro en la caja después que el Barcelona invirtiera 55 millones de euros en su fichaje y, si decide quedarse, el club debería pagarle su contrato aunque no pisara el césped.

El futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y su sueldo no es precisamente bajo. Según Salary Sport, el centrocampista cobraba en el Leipzig unos 5 millones netos y cuenta con un patrimonio neto de 27.552.366 de euros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que tiene 26 años.

En el Barca su sueldo actual, según Fichajes.comes de 9,37 millones al año, lo que supone un sueldo mensual de 781.000 euros, 182.000 a la semana y 26.000 al día. Una cifra que el club deberá asumir.

Varios grandes al acecho

En este escenario y mientras el Barça sigue intentando la vía federativa, ya hay cinco grandes de Europa que esperan al acecho. Según adelanta The Times, entre ellos destaca el Manchester City que, tras el bache sufrido esta temporada, estaría encantado de poder contar con sus servicios de cara a la segunda fase del curso. También se mantienen vigilantes Manchester United, Arsenal, París Saint-Germain y Bayern Múnich.