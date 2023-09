Toda la información sobre la selección femenina, en directo: la lista de Montse Tomé, el comunicado de las jugadoras y las reacciones

Tras una reunión que duraba hasta altas horas de la madrugada, las futbolistas soltaban la bomba a media mañana. Las jugadoras internacionales, campeonas del mundo, parece que han decidido que no van a volver a jugar con la selección hasta que los cambios sean profundos y estructurales. La salida de Rubiales y de Vilda no son suficientes para las futbolistas campeonas y piden más cambios. Lo van a poner en un comunicado, pero la decisión ya está tomada. Son 41 futbolistas las que se han puesto de acuerdo, las más importantes del país. Quieren llegar hasta el final.

Consideran que la transformación de la Federación tiene que ser más profunda y que hay personas que continúan dentro que no pueden seguir tras lo vivido con Rubiales nada más ganar el Mundial. No sólo fue el beso a Jenni Hermoso, también quieren que se tenga en cuenta todo lo que sucedió después: la presión que sufrió Hermoso por parte del equipo de ex presidente de la Federación para que le mostrase su apoyo.