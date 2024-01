La inolvidable respuesta de Ancelotti a El Chiringuito tras preguntarle por Mbappé

El Real Madrid juega contra el Mallorca y el resto de la temporada sin fichar a un central. Lo ha confirmado Ancelotti. "En estos momentos no contemplamos fichar otro central. Nos faltan dos centrales muy importantes, pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho, Rüdiger y Nacho, y Tchouameni y Carvajal lo pueden hacer bien en la emergencia", ha dicho una vez y ha vuelto a repetir después. No es una decisión coyuntural, a la espera de cómo vaya enero. Es una decisión definitiva.

Es un Madrid que piensa en esta temporada y en el futuro. "Hay jugadores que acaban contrato, pero elegirán ellos mismo lo que quieren hacer. Kroos, Nacho, Modric... El futuro está ya delineado. No hay muchas cosas que hacer. Parece que es muy pronto. No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024. No tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo está en muy buena dirección con jóvenes muy importantes y otro que llegará que es muy bueno", decía Ancelotti.

El futuro también puede ser Mbappé. Le han preguntado por eso y su respuesta ha sido genial

El futuro también es Ancelotti, que ya sabe que se queda en el Real Madrid. "La realidad, todo el mundo lo sabe, es que yo tuve contactos con el que era presidente de la CBF. Quiero agradecer el cariño y el interés mostrado por Ednaldo Rodrigues. Me ha hecho muy honrado, pero esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid. Que esto quede claro para todos. Quiero agradecer el cariño, pero al final las cosas han sido como he querido: quedarme aquí", ha dicho.