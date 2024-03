Las tres "joyas" que Laporta no ha podido copiar del Bernabéu en su nuevo estadio: ¡un descalabro millonario!

Las obras del Spotify Camp Nou aceleran y ayer se conocieron nuevos datos del que será el nuevo estadio culé. El Colegio de Arquitectos de Catalunya presentó nuevas imágenes del proyecto de construcción del Spotify Camp Nou que contará con importantes innovaciones pero que también deja ciertas preocupaciones entre los aficionados.

La remodelación acometerá un rediseño agresivo pero clásico a la vez, como explicaron los responsables del proyecto en el evento donde desvelaron los nuevos renders del Nou Camp. Por un lado, el arquitecto Lluís Moya desveló el proyecto del futuro Espai Barça, que actualmente está en construcción; y por el otro, el también arquitecto Ignacio López Alonso repasó la historia del histórico estadio barcelonés y la evolución que fue experimentando desde su fundación hasta ahora.

Cubierta del Nuevo Camp Nou @FCBarcelona

El nuevo estadio culé, contará con elementos de vanguardia como la cubierta más grande de Europa, aunque no sea completa ni retráctil como la del Santiago Bernabéu. También incorporará finalmente tres videomarcadores gigantes, en lugar de la pantalla 360º que proponía inicialmente el proyecto. Igualmente, se hicieron públicas las simulaciones de la entrada principal al estadio, con la decoración exterior por anillos que conllevaría; la sala de prensa con inclinación como un anfiteatro; y detalles de una Zona VIP de la tercera gradería, con terraza bar. El nuevo Camp Nou tendrá nuevos pasillos interiores y, sobre todo, más ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el acceso a las localidades más elevadas.

También se mejorarán considerablemente los vestuarios y el Espai Barça se convertirá en el espacio de deportes y entretenimiento más grande e innovador en el centro de una gran ciudad europea.

Sin embargo, a pesar de su espectaculartidad hay cosas que no convencen. Y es que Joan Laporta no hay podido copiar tres "joyas" del Nuevo Bernabéu que suponen un importante y millonario plus que el FC Barcelona no aprovechará.

Los millones del video marcador 360º

La primera de ellas es el video marcador 360º. El Barça ha apostado por tres pantallas gigantes que se ubican en la parte central superior del estadio, sujetadas en la cubierta semiabierta, y están colocadas de tal forma que los hinchas puedan disfrutar de las imágenes pero ponen el riesgo la generación de futuros ingresos del club. Y es que ha quedado demostrado -por los millonarios ingresos logrado con esta innovación por SoFi Stadium de Los Ángeles- que la NFL es el ejemplo que los clubes deben seguir. Algo de lo que sí tomó nota el presidente del Real Madrid Florentino Pérez. El nuevo videomarcador del Santiago Bernabéu, con 3.700 metros cuadrados de pantallas, incorporará la tecnología de video LED elevando la experiencia de los aficionados. Por su diseño y conjunción de visualización y sonido, hará que el Santiago Bernabéu junto a su altura y su cubierta retráctil sea un estadio majestuoso, aún más majestuoso de lo que es hoy en día. La tecnología empleada será de última generación y de unas dimensiones monstruosas.

A diferencia de Oculus - instalado en el SOFI Stadium de Los Ángeles- el cual desarrolla sus capacidades a doble cara (hacia el campo y hacia la grada) el videomarcador del Santiago Bernabéu sólo trabajará hacia el campo y concentrará pantallas discontinuas de grandes dimensiones hacia la grada pudiendo utilizarse de manera integral, por zonas o de cualquier forma imaginable, pixel a pixel panel a panel. Concentrarán puntos en común como la integración de altavoces del estadio, las antenas de telefonía 5G, seguridad y otros parámetros de sensorización. Además, estará equipado con un sistema de sonido de alta calidad que mejora la experiencia de los aficionados durante los partidos. Este sistema de sonido se compone de 78 altavoces y 6 subwoofers, lo que permite que los aficionados disfruten de una experiencia de sonido inmersiva. El espectacular marcador, junto con los dos anillos de banners situados en los perímetros del primer y segundo anfiteatro y de la U televisiva a pie de campo, harán del Bernabéu un espectáculo visual y acústico. Pero además llenarán las arcas del club blanco.

El fenómeno de los videomarcadores 360 no solo redefine la experiencia de los aficionados, sino que también se traduce en un crecimiento exponencial de los ingresos por publicidad.

Según datos de 2022, recogidos por la web PuroMarketing, los ingresos globales por publicidad de estos videomarcadores en todo el mundo, alcanzaron los 3.000 millones de dólares, y se proyecta que esta cifra alcance los 5.000 millones de dólares en 2025. El Real Madrid, con una capacidad de aforo de 81.044 espectadores, se erige como una potencia publicitaria con su nuevo videomarcador. Un estudio de Deloitte revela que, en promedio, estadios de fútbol con estas pantallas generan ingresos por publicidad entre 2 y 5 millones de dólares por temporada. Considerando la magnitud del Santiago Bernabéu, el club blanco podría aspirar a ingresos anuales de entre 25 y 50 millones de euros.

La cubierta y el césped retractil

Otra de las innovaciones con la que no contará el Camp Nou será con una cubierta cerrada y retráctil .El nuevo estadio culé presume de que contará con la cubierta más grande de Europa pero el hecho de no tener techo retractil puede limitar y mucho la celebración de eventos en el futuro. La nueva cubierta del Baernabéu es capaz de cerrarse y abrirse en una operación que será́ totalmente automática y durará aproximadamente 15 minutos para el guiado y 20 minutos para el inflado completo. Esto permite al club la realización de eventos sin la amenaza de fenómenos climatológicos adversos. Asimismo servirá para disminuir el impacto del ruido en días de eventos.

El césped retráctil y la grada abatible son otra de la mejoras que tendrán un impacto económico positivo en el club blanco y con la que tampoco contará el estadio culé. La tranformación del estadio en un centro multieventos será posible gracias al sistema que escondería el césped a través de unas planchas que serán movidas por unos raíles. El césped se guardaría de este modo varios metros por debajo del estadio para su mantenimiento mientras se realizaran el concierto en la superficie. Esta ‘cueva subterránea’ de unos 30 metros contará las condiciones adecuadas para su mantenimiento.

El nuevo Estadio Bernabéu contará con 152.000 metros cuadrados y, de las 84.744 localidades, tendrá una capacidad para 65.000 personas en conciertos, lo que supondrá hasta 9.000 butacas más de aforo que el Estadi Olimpic Lluis Company de Barcelona. De este modo, estará tan solo por detrás de La Cartuja de Sevilla en términos de capacidad. Este recinto tiene espacio para 74.345 asistentes, una cifra récord en nuestro país que Manuel Carrasco batió en verano de 2022

Estas características convierten el coliseo blanco en una mina de oro para el Real Madrid gracias a la cantidad de eventos extradeportivos programados y confirmados para los años 2024 y 2025. El fútbol dará paso a grandes voces de la música nacional e internacional. Aitana, Karol G, Duki o Luis Miguel. También se han anunciado festivales de música, como Locos por la música o el Reggaeton Beach Festival. Y por supuesto, ya se ha anuncxiado que acogerá citas de boxeo amateur, como La velada del año, organizada por Ibai Llanos, e incluso la UFC con un combate de Ilia Tupuria o partidos de la NFL.­­

El club, que planea unos 200 eventos anuales, ya incluye en los presupuestos de la 2023/2024 una previsión de ingresos por el estadio de 317 millones que rondaría los 400 millones en la 2024/2025.

El Spotify Camp Nou será impresionante pero la rentabilidad preocupa a los socios que ven en el club blanco el modelo de negtocio que debería haber imitado Joan Laporta para sanear las maltrechas cuentas culés La transformación del nuevo estadio del futbol Club Barcelona costará 960 millones de euros, más intereses. Una cifra inferior a las previones de ingresos del club blanco que los infomes sitúan al menos en 1.000 millones anuales.