El último giro de guion con el VAR en la final de los árbitros: así fue el penalti señalado a Raphinha que se anuló

Todo lo sucedido en la previa de la final de la Copa del Rey enrareció el partido, pero no afectó a lo que se vivió en el campo. El fútbol, después, fue fútbol, pero ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido que tras lo que ocurrió con los árbitros el viernes, tras el plante del Real Madrid y las lágrimas de De Burgos Bengoechea, la última jugada de los 90 minutos, con empate a dos en el marcador, fuera una acción polémica. Raphinha se metió en el área y Asencio se lanzó al suelo para intentar frenarlo, de forma un poco temerario. El colegiado no dudó y señaló penalti. Hubo euforia en la grada azulgrana.

El defensa decía que no, lo tenía claro, y desde el VAR, González Fuertes, precisamente el más crítico con los vídeos de Real Madrid TV, indicó a su colega que fuera a revisar la acción. Después de verlo en la pantalla, comprobó que el central no había tocado al extremo. Y entonces cambió radicalmente la decisión. Anuló el penalti y lo que señaló fue libre indirecto en la otra dirección, y tarjeta amarilla para el brasileño del Barcelona por fingir. Esta es la conversación que tuvieron los dos colegiados: "Te recomiendo por favor Richi que vengas a ver el penalti que acabas de sancionar. Te la voy a soltar para que veas que el jugador ya está arrastrando el pie cuando se puede producir el contacto abajo. Te voy a dar otra para que veas que ni la pierna izquierda ni la pierna derecha contactan con el delantero", dice González Fuertes. "Voy a cancelar el penalti y me voy a ir con tarjeta amarilla para Raphinha", contesta De Burgos.

De Burgos Bengoechea tuvo que arbitrar una final con mucha presión. Esa acción última fue la más llamativa porque era el final del partido. Un poco antes, Ferran Torres también pidió pena máxima por una entrada de Rudiger. En esa ocasión el contacto es claro, pero ni el árbitro de campo ni desde el VAR consideraron que suficiente para pitar pena máxima.

El Real Madrid se quejó, antes, de que la amarilla que vio De Jong por agarrar a Mbappé podía suponer su expulsión. «Es roja, es roja», protestó el atacante francés. En la acción también estaba cerca del balón Cubarsí, incluso Gerard Martín, y por eso no hubo intervención para corregir la primera decisión. La falta supuso después el 1-1 para el equipo madrileño.

A Ferran no le pitaron penalti, pero sí marcó un gol que le hace terminar la competición como máximo goleador, con seis dianas, una más que Julián Álvarez y que Endrick. El atacante blanco entró en la segunda parte de la prórroga por un Rudiger que llevaba ya un tiempo medio cojo y que protagonizó la polémica final, cuando se fue a por el árbitro y tuvieron que pararlo.