Vinicius es el tercer jugador más valioso del mundo, sólo por detrás de Haaland y Mbappé

La base de datos Odds Scanner afirma que Vini Jr. es el tercer jugador más valioso del mundo. Se han actualizado los valores de mercado de los jugadores presentes en las principales ligas europeas. Con una excelente temporada en el Manchester City, ganando la Premier League y la Champions League, Haaland ganó nuevo valor y ahora comparte el podio con Mbappé, uno de los pocos jugadores del PSG que no se devaluó en esta nueva actualización. Ambos jugadores valen ahora €180 millones.

Vinicius Jr. está justo detrás, en tercer lugar, con un nuevo valor de €150 millones. Con una valoración de €30 millones, el brasileño aventaja a Jude Bellingham por una diferencia de €20 millones. Cierra la lista Rodrygo, el doble de Vinicius en el Real Madrid, valorado en €100 millones. Tras sufrir su octava devaluación desde 2019, cuando valía €180 millones, el valor actual de Haaland y Mbappé y el más alto de su carrera, Neymar se ha caído del top 10 de jugadores más valiosos, de hecho, el futbolista solo ocupaba el puesto 71.

Considerando los brasileños que juegan en Europa, Neymar aún aparece en el top 10, ocupando la 9ª posición, por delante sólo de Raphinha, que con la nueva valoración tiene ahora el mismo valor que Neymar: €60 millones.

Vinicius es ahora mismo el futbolista más mediático de la plantilla. El atacante sufrió en Valencia uno de los momentos más complicados de su carrera. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", dijo.