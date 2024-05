Xavi, sobre su posible salida del Barça: “No cambia nada, estoy tranquilo”

La previa del partido del Barcelona en Almería, en el que los azulgrana se impusieron con los goles de Fermín (0-2) y dejan casi atada la segunda plaza, fue movida. Ni el presidente Joan Laporta ni el director deportivo Deco viajaron con el equipo a Almería y se empezó a filtrar que estaban muy enfadados con las palabras de Xavi el día anterior, en las que había dicho que antes el entrenador del Barcelona decía a quién quería fichar y lo tenía y ahora no se podía por la situación económica del club. Se habla de tal enfado que pese al acto vivido hace nada para confirmar la continuidad de Xavi después de que en enero el técnico dijera que se iba en verano, la situación podía volver a cambiar.

"Tengo mucha ilusión y ambición por empezar"

“A mí no me han dicho nada. La relación no cambia. Dije lo que creo que es real: que vamos a luchar por todo, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos, y muy bien, además, el club el primero, para revertir esta situación”, contesto Xavi en conferencia de prensa tras el encuentro con el Almería.

Le insistieron. “¿Estarás en el banquillo la próxima temporada al cien por cien?”, le preguntaron. “Totalmente, tengo mucha ilusión, tengo ganas de empezar, estamos planificando la temporada siguiente con Deco, tengo la ilusión y el honor de entrenar el que para mí es el mejor club del mundo, y estoy con la máxima ambición de ganar títulos. Lo único que dije fue hablar de la realidad de la situación económica, que no es la mejor, pero estoy con la máxima ilusión. Entiendo el revuelo porque en el Barcelona siempre hay ruido en el entorno, pero estoy con la máxima ilusión y así se lo transmito al presidente y a Deco”, insistió.

Xavi cumplió 100 partidos en Liga en el banquillo del Barcelona, algo que habían logrado otros ocho técnicos antes. Suma 69 victorias, 16 empates y 15 derrotas. Por delante sólo tiene a Luis Enrique (75/14/11) y a Guardiola (79/14/7). La temporada pasada se proclamó campeón.