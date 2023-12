El Girona busca entrar en una nueva dimensión contra el Barça

«Si ganamos al Barcelona entramos en otra dimensión porque sería dejarlos a siete puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo y para nosotros también», explica Míchel, el entrenador del Girona. En realidad su equipo ya está en otra dimensión muy diferente a la que esperaba en el comienzo de la temporada. Es colíder con el Real Madrid y con la posibilidad de recuperar el liderato en solitario después del empate de los madridistas ayer en el campo del Betis.

«Si ganamos y podemos ser mejores que el Barça esta plantilla podría dar un salto de calidad muy importante. De perderlo no quiero que se diga que vamos a dejar de pelear por todo», añade Míchel. Su equipo es la gran sorpresa de la Liga, una plantilla que pensaba en no descender y que a falta de cuatro partidos para acabar la primera vuelta ya se permite pensar en Europa. «Estamos a un partido de asegurar la permanencia», admite Míchel, un objetivo que hace muchas jornadas se le quedó pequeño a su equipo.

Las circunstancias no hacen que Míchel pierda la cabeza. «Sería una sorpresa total ganar [en Montjuïc]. En mi cabeza está la posibilidad de ganar, pero pocos rivales irán a Montjuïc a pensar que son favoritos. Nosotros somos un equipo muy humilde y no estamos al mismo nivel del Barcelona en cuanto a cultura, a equipo, a entrenador, a todo. Si pensamos que podemos jugar de tú a tú con normalidad estamos equivocados. Hay que jugar un partidazo, no espero un partido dominado por nosotros», asegura el entrenador del Girona. «Tenemos una mentalidad muy sólida de que somos un equipo pequeño. Quiero que haya esa mentalidad en el partido. Somos un equipo que ha de saber estar sin balón más de lo que hemos estado hasta ahora. Es algo que me preocupa porque estamos acostumbrados a ser dominadores y quiero ver a mi equipo siendo dominado, que creo que es lo que va a pasar contra el Barcelona. Hay que saber jugar este tipo de partidos», añade.

«Es un gran partido. El Girona, sorprendentemente para mucha gente, está colider y para nosotros no es sorpresa porque cuando analizas las cosas ves que juegan muy bien, que Míchel es un grandísimo entrenador, tiene un sistema muy parecido al nuestro, que le gusta tener la pelota, que te aprieta, tiene muy buenos futbolistas y dominan muchas facetas de juego», explica Xavi.

El entrenador del Barcelona se muestra partidario de cláusulas como la que impide que Pablo Torre juegue hoy con el Girona ante el Barcelona. «Me parece muy bien. Un jugador nuestro no puede ir en contra nuestra. Es lo que le pasó al Atlético el otro día con Joao Félix. ¿Cómo te sentirías tú? Un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra. Yo lo veo fenomenal», dice. Aunque Eric García sí podrá jugar con el Girona en Montjuïc.