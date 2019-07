El desempate sonríe a Gonzalo Vicente en Tecina Golf

Y fue precisamente en el primer hoyo de play off donde Gonzalo Vicente lograba embocar un putt de siete metros para imponerse a Julien Foret. Pero hasta llegar aquí, la jornada estuvo marcada por el inicio de vuelta de Julien Foret cimentado en birdies y más birdies desde el inicio de la vuelta.

El jugador francés sabía que para vencer en Tecina Golf tenía que desempolvar su mejor versión y comenzar atacando. Y así lo hizo, su recital de birdies en los hoyos 1, 2 y 3 y el eagle al hoyo 9 le catapultaban a lo más alto de la tabla clasificatoria.

Sin embargo, Julien Foret sabía que ni mucho menos iba a ser un paseo triunfal hasta el final y un bogey al 16 unido a dos birdies consecutivos de Gonzalo Vicente Elena al 17 y 18 ponían el resultado de -14 en casa club. Y el resultado del play off ya lo saben: Gonzalo Vicente Elena se lleva la victoria en Tecina Golf.

Gonzalo Vicente Elena, Jugador profesional de golf: “Ganar así en play off es una pasada, embocando un put de casi 3 metros y haciendo birdie es increíble. He jugado una vuelta muy sólida de tee a green pero esta vez he tocado muy bien el putter con mucha confianza y eso me ha dado mucha tranquilidad, incluso dejando varias bolas pegadas al hoyo”

No pudo reeditar su título el asturiano Alfredo García Heredia. El gijonense, doble ganador en Tecina Golf, no logró desplegar su mejor versión en La Gomera y siempre fue a contracorriente en la clasificación de este Fred. Olsen Alps de la Gomera 2019. Un buen final de vuelta con dos birdies al 17 y al 18 le han permitido acabar con 68 golpes finalizando en séptima posición del Fred. Olsen Alps de la Gomera 2019.

Alfredo García Heredia, Jugador profesional de golf: “Una pena que no haya podido ser la tercera victoria aquí en Tecina Golf pero no me he sentido muy fino durante toda la semana, pero este 68 final me hace ser top ten así que contento”

Merecido y luchado top ten han conseguido Dani Berna y Jordi García del Moral. Tanto el soriano como el castellonense sabían que tenían que hacer una vuelta superlativa para darse alguna opción de victoria en Tecina Golf y lo intentaron hasta el final.

No tuvo la jornada final deseada el amateur Álvaro Hernández Cabezuela. El jugador canario pagó en exceso un inicio de jornada final algo dubitativo en el que los birdies no terminaban de llegar y que le alejaron de poder luchar por la victoria en esta edición del Fred. Olsen Alps de la Gomera.

Concluye, por tanto, una nueva edición del Fred. Olsen Alps de la Gomera con un vencedor que logró desbancar al casi jugador local Alfredo García Heredia a base de buen juego y muchos birdies. El asturiano, por el contrario, ya está trabajando para volver a lograr poner su nombre como vencedor en Tecina Golf. Gonzalo Vicente pone su nombre en el olimpo de los ganadores en Tecina Golf que encabeza el varias veces ganador de Major, Brooks Koepka.