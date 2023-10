Contra Haaland, con el apoyo de Dios

Sólo un nombre suena cuando se habla de Noruega. Se escucha Erling Haaland y es como si no existieran Odegaard y Sorloth, por ejemplo, dos jugadores con presente y pasado en el fútbol español.

Juega Haaland, el mejor futbolista de Europa para la UEFA la temporada pasada, la Bota de Oro, el hombre que ha marcado 27 goles en 27 partidos con su selección, los dos últimos en la goleada a Chipre (0-4) en la última jornada, y ya no existe nada más.

El seleccionador y los jugadores españoles tratan de evitar la obsesión por el delantero noruego. «Hemos hecho el planteamiento más allá de un jugador, sabiendo lo importante que es Haaland para Noruega, pero conociendo todas las virtudes del rival», advierte el seleccionador, Luis de la Fuente.

El técnico español explica las posibilidades que ofrece el delantero del Manchester City a su selección más allá de su frecuencia goleadora. «Haaland es especialista en ataque dinámico, en atacar muy bien entre líneas, con esa potencia que tiene», dice. Pero España tiene argumentos para frenarlo. «Estamos encantados con los centrales que tenemos. No sólo con Le Normand y Laporte, también en David [García] y en Pau [Torres]. Intentaremos contrarrestar las características no sólo de Haaland sino de otros jugadores», añade.

España se protege contra la potencia de los noruegos en el juego aéreo. «Con dos equipos muy potentes como Escocia y Noruega hemos dominado las situaciones que generan de pelota parada. Escocia tenía cuatro jugadores por encima del 1,90, pero estamos dominando muy bien esas situaciones en el conjunto e intentamos que no sean situaciones que nos generen gol», advierte el seleccionador. Aunque Haaland, por ejemplo, no pudo jugar en Málaga, en el debut de De la Fuente como seleccionador por culpa de una lesión. «Tanto en la fase ofensiva como en la defensiva creo que hemos mejorado mucho y somos un equipo muy peligroso», admite.

«Todo lo que sabemos de Haaland ya lo hemos visto, lo determinante que es en el área. No me he enfrentado nunca a él, pero hay que tratarlo igual que al compañero escocés, con respeto y a intentar contrarrestarle con nuestras armas», explica el portero español, Unai Simón.

«Es el escudo para recibir balones y superar líneas, y cualquier balón que recibe en el área es un peligro de gol, es un rematador y un goleador nato y tenemos que intentar que esté lo más lejos del área y que no toque la pelota porque como la toque hay muchas posibilidades de que marque gol», añade Unai.

A Haaland lo analizan en vídeo. «Muchos de nuestros entrenamientos son sesiones de vídeo. Pero no vamos a condicionar una alineación por un jugador, se trata de elegir a veces a un jugador de otro perfil que pueda limitar las características de algún jugador en concreto», admite Luis de la Fuente.

Para conocer los secretos de Haaland el mejor espía es Rodri, su compañero en el Manchester City. «Muchas veces sí le preguntamos y tenemos curiosidad, pero como le pregunto a Raya por Odegaard. Queremos conocer a todo el mundo más allá de los informes que nos dan los analistas», asegura el portero español. «Mo me he enfrentado a ellos y me gusta conocerlos», afirma.

Además del trabajo necesario, De la Fuente busca otros apoyos fuera del fútbol. En Sevilla. ciudad que conoce bien por su etapa de jugador y de entrenador en la cantera del Sevilla, fue a visitar la imagen del Cristo del Cachorro –Cristo de la Expiación es su nombre real–. «Yo soy un hombre de fe, creyente, con mucha fe. Le pedí fundamentalmente salud, tenemos gente cercana que lo está pasando mal, y también trabajo y que salgan bien las cosas», cuenta el seleccionador, feliz de poder hablar en público de sus creencias. «Sí, soy creyente y me alegra que me hagas esa pregunta», dice. «Me da mucha fortaleza saber que tomo decisiones con cierta iluminación, con el apoyo de Dios. Pero sobre todo he pedido salud y trabajo para todos», asegura.

Cualquier apoyo es bueno para detener a Haaland.