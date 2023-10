Del gol de Sancet al insomnio de Bryan Zaragoza

Oihan Sancet se fue a dormir una noche y cuando se despertó estaba en la convocatoria de la selección absoluta para jugar contra Escocia y contra Noruega. «Me levanto de la cama y tenía un mensaje de mi padre que me dice que estaba convocado. Llamo a mi madre y le cuento. Estaba muy contenta, muy ilusionada. Es un orgullo para ella y me dice que haga lo que sé, que esté tranquilo y que juegue como sé», contaba el lunes cuando se incorporó a la convocatoria de la selección. «Es algo que nunca me espero. Estoy muy contento de estar aquí con estos compañeros. Es un sueño, la verdad», reconocía el jugador del Athletic Club.

No tuvo que esperar mucho para debutar con la selección. Pisó el césped a mitad de la segunda parte y marcó su primer gol con la Roja en el minuto 86. «No estoy seguro de si el gol es mío, creo que toco la pelota, pero más allá del gol estoy contento por el debut y los tres puntos», decía después de su estreno. «He tenido suerte en el gol, ojalá me lo den y pueda hacer muchos más», añadía.

La UEFA le asignó el gol, fue el último jugador que tocó la pelota después del pase atrás de Joselu y así comienza su aventura con la selección mayor. Algo de lo que se hablaba mucho desde hace tiempo, pero que no acababa de suceder. «No pensaba que me fuese a llegar, me dedicaba a trabajar bien en mi equipo, hacerlo lo mejor posible y aprovechar si en algún momento llegaba. Estoy muy feliz», añadía.

De la Fuente, que ya trabajó con él en las selecciones inferiores, de la sub’17 a la sub’21, se mostró satisfecho del trabajo de los nuevos. «A los debutantes los he visto muy bien. En el partido han ofrecido lo que les hemos pedido y estoy contento por la participación y el rendimiento de todos», explicaba el seleccionador tras el partido.

Sancet marcó, pero también se estrenaron Bryan Zaragoza y Fran García, que cambiaron el ritmo del partido y volcaron el juego de la Roja hacia la izquierda hasta la entrada de Jesus Navas en el campo. «Con los cambios queríamos dar viveza al juego y que se aprovecharan del trabajo que habían hecho sus compañeros en la primera parte», reconocía De la Fuente, que destacaba la personalidad de Bryan Zaragoza en su primer partido con la camiseta de la selección. «Buscábamos las jugadas individuales. Ha estado muy bien y lo he reconocido como el jugador que es en su club. Eso me encanta», asegura el seleccionador.

«El míster me pidió que encarase y sacase centros. He intentado hacerlo lo mejor posible. Cuando juegas con compañeros de tanto nivel como en la selección es mucho más fácil todo. Me integré bien desde el primer día», reconocía el extremo del Granada. Contaba también que le había costado dormir antes del partido. «No sabía que había dormido mal, pero es normal esa ansiedad», afirma De la Fuente. «No he hablado con él más que para decirle que fuera él mismo. Haz lo que te ha traído hasta aquí. le dije. Y lo ha entendido».

«Es una alegría enorme poder debutar, representar los colores de tu país y ganar un partido tan importante como el de hoy», reconocía Fran García, el otro debutante, después del partido contra Escocia. «El míster me pidió que tratase de buscar un poco el balón al espacio para ganar profundidad, dar amplitud y buscar a los delanteros en el último tercio. Creo que el debut te da más ganas, ilusión por hacer las cosas bien. Enhorabuena a Bryan y a Sancet que han debutado como yo», explicaba el jugador. del Real Madrid, que ya estuvo en la convocatoria para la fase final de la Liga de Naciones, aunque no llegó a debutar.

El estreno con la Roja le llega después de unas semanas en las que ha dejado de participar con su equipo y le sirve para mejorar su situación anímica. «Cualquier jugador siempre quiere aportar y sumar minutos, ahora no entraba tanto en juego con mi club, venía a limpiar la cabeza, ayudar al grupo y es increíble poder aportar al equipo en el verde», dice.