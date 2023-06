Horario y dónde ver el primer partido de las Finales de la NBA: Denver Nuggets-Miami Heat

Sólo dos equipos en la historia de la NBA, los Celtics en 1969 y los Rockets en 1995, ganaron el anillo habiendo llegado a los playoffs sin ser uno de los tres primeros equipos de su Conferencia. Miami Heat fueron octavos en el Este. Por eso en el arranque de la fase final, el título para los de Florida se pagaba entre 125 y 150 dólares a uno. La apuesta ante los Denver Nuggets ha bajado, pero los del estado de Colorado siguen siendo favoritos en la final que arranca esta madrugada (02:30, Movistar +).

Eso sí, para relato de los playoffs ninguno como el de los Heat. Llegaron después de superar in extremis el play-in y luego liquidaron a los Bucks, el equipo con el mejor récord de la Liga, a los Knicks y a los Celtics, el segundo mejor récord, en el séptimo partido en el Garden. Y todo con un equipo sin un estrellón de la NBA, con permiso de Jimmy Butler. Más de la mitad de los jugadores importantes en la rotación de Erik Spoelstra –el técnico busca su tercer anillo (2012 y 2013)– no fueron siquiera drafteados y el salto que han dado tipos como Vincent, Caleb Martin o Strus no tiene parangón en la historia de los playoffs. Jugadores de la clase media-baja de la Liga que en la fase final se están comportando como si llevasen toda la vida en el negocio.

El problema para los Heat tiene nombres propios: Nikola Jokic y Jamal Murray. Todavía nadie ha explicado cómo el pívot serbio fue elegido en el puesto 41 del draft. El MVP de las dos últimas temporadas juega a otra cosa en los playoffs: 29,9 puntos, 13,3 rebotes y 10,3 asistencias por noche le contemplan. Junto a Murray acumula 60 puntos, 20 rebotes y 16 asistencias por encuentro. Los Nuggets no han perdido un partido de la fase final como locales (11-0) y tampoco cuando están por encima del 35 por ciento en tiros de tres. Los dos precedentes de la primera fase fueron para ellos (124-119 y 108-112). En Denver persiguen su primer anillo después de estar nueve días de descanso tras barrer a los Lakers por 4-0. La última final de los Heat fue en la burbuja de Disney y LeBron se llevó su cuarto anillo. Los Nuggets eran una de las cinco franquicias de la NBA que jamás habían peleado por el título. Jokic y Murray ya han acabado con esa maldición. Es la hora del anillo... si los Heat lo permiten.