Horario y dónde ver el UFC 314: el regreso de Volkanovski por el cinturón del peso pluma, cartelera y resto de combates

La espera ha terminado. En la madrugada del sábado al domingoIlia Topuria será oficialmente excampeón del peso pluma de la UFC. Alexander Volkanovski y Diego Lopes se medirán por el cinturón de las 145 libras en un combate que promete fuegos artificiales.

Florida acogerá el cuarto evento numerado del año, y promete ser de los mejores de este 2025. El australiano volverá a subirse al octógono después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Islam Makhachev e Ilia Topuria. Hay dudas acerca de cuál será el estado de Volkanovski, que tras los dos KO sufridos podría no ser el mismo. Por su parte, Diego Lopes afrontará la pelea más importante de su carrera. La oportunidad por el título jamás estuvo tan cerca, y quién sabe si puede ser la última.

La marcha de Ilia Topuria del peso pluma abre un nuevo frente en la división, por lo que el ganador de este combate tendrá que buscar nuevos retos ante peleadores que se abren paso dentro de la compañía.

Volkanovski buscará redimirse

El australiano volverá a ponerse las guantillas después de varios meses de inactividad. El KO en su último combate ante el hispano-georgiano le dejó tocado, y durante este tiempo ha realizado varias declaraciones reflexionando acerca del combate.

En una de sus últimas intervenciones, Volkanovski aseguró haber sufrido un ataque de pánico mientras peleaba contra Topuria: "Recuerdo que me repetía a mi mismo 'Ok, ahora vamos a empezar a hacer lo que sabemos', pero otra parte de mi cerebro no me dejaba hacerlo y estaba teniendo más una reacción de pánico, que otra cosa. Me puse a la defensiva. Y pasó lo que pasó", declaraba el excampeón.

Una coestelar con muchas expectativas

Por otro lado, Michael Chandler y Paddy Pimblett se enfrentarán en un duelo con mucho aliciente. El inglés genera mucho odio entre los aficionados, pero lo cierto es que se mantiene invicto y, de conseguir una victoria este fin de semana, escalaría posiciones para una hipotética pelea por el título. Por su parte, el estadounidense está ante su última oportunidad para mantenerse en el top 5 de la división y, quién sabe, si pelear por el cinturón en un futuro.

Horario y donde ver en España el UFC 314

El UFC 314 se celebrará en el Kaseya Center en Miami, Florida,​ durante la madrugada del sábado al domingo. Las 'Early prelims' arrancarán a las 00:00 de la madrugada (horario español). Sin embargo, en España no podrá verse hasta las 02:00 horas, momento en el que comenzará la cartelera preliminar. Por último, la cartelera estelar empezará a las 04:00 horas.

El evento se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. En caso de querer disfrutar de la velada al completo, el UFC Fight Pass permite ver todas las peleas. Estará disponible en la app de la UFC.

Cartelera UFC 314 X

Cartelera completa

Alexander Volkanovski (26-4-0) vs Diego Lopes (26-6-0)

Michael Chandler (23-9-0) vs Paddy Pimblett (22-3-0)

Bryce Mitchell (17-3-0) vs Jean Silva (15-2-0)

Yair Rodríguez (16-5-0) vs Patricio Freire (36-7-0)

Nikita Krylov (30-9-0) vs Dominick Reyes (14-4-0)

Preliminares

Dan Ige (18-9-0) vs. Sean Woodson (13-1-1)

Xiaonan Yan (19-4-0) vs Virna Jandiroba (21-3-0)

Jim Miller (38-18-0) vs Chase Hooper (15-3-1)

Darren Elkins (29-11-0) vs Julian Erosa (30-12-0)

'Early prelims'

Sedriques Dumas (10-2-0) vs Michal Oleksiejczuk (19-9-0)

Sumudaerji (16-7-0) vs Mitch Raposo (9-2-0)

Tresean Gore (6-2-0) vs Marco Tulio (13-1-0)

Nora Cornolle (8-2-0) vs Hailey Cowan (7-3-0)