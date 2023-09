La humillación de Verstappen a toda la parrilla después de su victoria en Suzuka

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reconoció que, tras una salida en la que los dos McLaren le intentaron adelantar, tuvo todo "bastante fácil" para ganar el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno. "Quizá haya gastado un poco de neumático en la salida, pero después ha sido todo bastante fácil", dijo el líder del Mundial.

"Ha sido un fin de semana increíble. Ganar aquí ha sido genial. El coche ha funcionado muy bien. Hemos ganado el campeonato de constructores y me hace estar muy orgulloso del trabajo de todo el equipo. Es una temporada increíble", aseguró.

Su compañero Sergio Pérez no pensaba lo mismo. El mexicano tuvo que abandonar en Suzuka tras dos choques en 15 vueltas que cerraron un día "no tan bueno" para él. "Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato", aseguró. Pérez explica cómo vivió los incidentes durante la carrera: "Ha sido una salida complicada porque desde que solté el embrague empecé a patinar, porque los neumáticos se enfriaron bastante, no tuve nada de tracción y, luego, llegando a la primera curva, me hicieron sándwich Sainz y Hamilton y me quedé en medio", comentó. "Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas, sabía que lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio y toqué a Magnussen. Fue totalmente mi culpa", aseguró.

Satisfacción de Sainz

Carlos Sainz (Ferrari), que finalizó sexto, lamentó que "el resultado" no haya reflejado "el ritmo" que ha tenido durante una carrera de la que se va "contento" por sentirse "más cómodo con el coche" que en clasificación. "Se nos ha escapado en la última parada. Nos hemos quedado fuera demasiado tiempo. He ido muy rápido toda la carrera. Una buena salida, buena degradación. El resultado no refleja el ritmo que he tenido", señaló en Dazn. "Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes. Lastima que nos hayan hecho un undercut -detenerse antes en boxes para ganar la posición en pista a pesar de tener un neumático más desgastado al final de la carrera- en la última parada. He ido mucho más cómodo con el coche que ayer; así que, por lo general, contento", comentó el madrileño.