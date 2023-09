Aston Martin detecta el "daño oculto" que lastró a Fernando Alonso en Singapur pero apuesta por Suzuka

Fernando Alonso llega al circuito de Suzuka en el GP de Japón con la misión de olvidar todos los problemas que sufrió al volante de su Aston Martin en Singapur, donde terminó décimo quinto después de recibir una sanción de cinco segundos por salirse de la zona del pit lane en la entrada a boxes.

Alonso no pudo sacar el máximo potencial al AMR23 en las estrechas calles de Marina Bay en un domingo negro para la escudería verde. "Esto es inconducible", fue el mensaje que Fernando Alonso trasladó a Chris Cronin, su ingeniero de pista en Aston Martin, en la vuelta 42 en plena batalla contra Sergio Pérez, Esteban Ocon y Pierre Gasly por las últimas posiciones que otorgan puntos en el Gran Premio de Singapur 2023.

Ninguna de las mejoras funcionó en pista y, tras la carrera, el asturiano explicó los fallos y pidió soluciones para las próximas carreras. "Tenemos que analizarlo porque el coche era muy difícil de pilotar, pero tenía muy poco agarre en la parte trasera. Así que sí, debido a ello matamos los neumáticos muy rápido después de la parada en boxes y fue una carrera muy dura. Necesitamos mirar los detalles de todo. Obviamente aún no tenemos las respuestas, pero necesitamos mejorar para Japón", afirmó visiblemente enfadado.

Ahora, desde la escudería aseguran haber detectado un "daño oculto" y muestran su optimismo de cara al GP de Japón.

"No haremos público cuánto os afectó"

Después de la prueba Aston Martin analizó hasta que qué punto el rendimiento del ovetense se vio afectado por una cubierta de la suspensión delantera dañada, que se había soltado durante la segunda vuelta y que perturbó la aerodinámica general.

En declaraciones previas al Gran Premio de Japón, el dos veces campeón del mundo no quiso dar detalles específicos sobre el tiempo por giro que le costó, pero dijo que el fallo detectado explica por qué no pudo ir más rápido: "Definitivamente, no ayudaba, sabemos cuánto nos costó y nos afectó, y no lo compartiremos públicamente, pero fue significativo".

"Ahora estoy un poco menos preocupado por el rendimiento en Singapur después de conocer el daño que tuvimos", añadió Fernando Alonso. "El ritmo no era el real de la carrera y, sin eso, tal vez podríamos haber seguido en el tren de los líderes y tener menos problemas con los Alpine y luego con Pérez. Después, todo habría cambiado, cuando no eres muy rápido, tienes muchos problemas".

"Con alta velocidad no fuimos los mejores en la mayor parte de la temporada, así que estábamos un poco preocupados al llegar a Suzuka; pero en Zandvoort, que es un circuito de alta velocidad, fuimos muy rápidos y luchamos por el podio. Espero que sea una de esas sorpresas positivas. Va a ser una carrera dura para nosotros. Es un trazado muy eficiente en Japón, así que necesitamos un coche que rinda bien en todos los tipos de curvas. Hemos tenido problemas en ese tipo de circuitos este año, pero creo que los fans darán ese extra. El tiempo también puede ser un factor en Suzuka, así que me mantengo optimista", concluye en declaraciones a DZAN.