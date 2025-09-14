Ilia Topuria insiste en su debut en boxeo y reta a Terence Crawford: "Te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring"

No es ningún misterio que Ilia Topuria apunta a debutar en algún momento en boxeo. En repetidas ocasiones, el hispano-georgiano ha insistido en que se trata de un sueño por cumplir, y le gustaría hacerlo contra los más grandes.

Hace unos meses, el campeón de la UFC aseguró querer enfrentar al Canelo Álvarez en duelo boxístico, lo que llamó la atención de los aficionados más fieles. El hispano-georgiano confía en su gran nivel de boxeo, y aseguró querer pelear con uno de los mejores púgiles de la historia.

Y cuando parecía enfriarse su relación con el deporte, "retó" a Terence Crawford. El estadounidense se tenía que medir al Canelo este fin de semana y 'El Matador' aprovechó la ocasión para tocar la puerta. "No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pongo a dormir en el primer contacto!", escribía en sus redes.

Tras estas palabras, Crawford decidió responder a Topuria en la rueda de prensa previa a su combate. Los periodistas preguntaron al estadounidense sobre su opinión, y fue contundente: "Este tipo está borracho. Muchos peleadores de MMA beben mucho. Debe haber tomado algo de alcohol ese día", comentaba.

Pues bien, la historia no acaba ahí. Y es que el hispano-georgiano ha vuelto a ser preguntado por su debut en boxeo, y ha asegurado que tratará de convencer al presidente de la UFC para que le deje cumplir su sueño.

Topuria se reunirá con Dana White para pelear en boxeo

No es la primera vez que la UFC se encuentra con la ambición de un peleador por debutar en boxeo. Ya ocurrió con Conor McGregor, el cual se enfrento a Floyd Mayweather en un duelo que pasó a la historia de los deportes de contacto.

Sin embargo, para que esto suceda es necesario contar con el apoyo de la compañía de artes marciales mixtas. Al tener contrato vigente, con peleas por realizar, Ilia Topuria debe sentarse con el mandamás de la UFC para lograr el permiso para participar en una velada de boxeo.

Recientemente, Dana White, presidente de la UFC, había mostrado su negativa a estas intenciones, algo que podía frustrar el deseo del campeón: "Espero realmente que eso no pase". A pesar de ello, el hispano-georgiano mantiene la esperanza de poder charlar con él y convencerle.

"Es algo que quiero hacer y no creo que Dana me diga que no quiere ayudarme a lograr mi sueño. Contaré con su apoyo, no me cabe duda. Cuesta convencerlo, pero estoy seguro de que saldrá bien", declaraba Topuria en la rueda de prensa posterior a WOW 22.

Crawford sale al combate contra Canelo... ¡Con la canción de Ilia Topuria!

En medio de la polémica de estos últimos días, Terence Crawford protagonizó un momento curioso durante los instantes previos a su pelea. Y es que en su salida al cuadrilátero, el estadounidense utilizó la canción del Mariachi, característica de Ilia Topuria durante sus salidas al octágono. Un detalle que, según el propio Crawford, ha sido merca casualidad.

Topuria reta a Crawford

Tras este gesto por parte del púgil, Ilia Topuria ha reaccionado en sus redes sociales. El hispano-georgiano no se ha callado nada y ha decidido retar a Crawford tras su enigmática salida al cuadrilátero: "Primero me llama borracho... luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo una ronda después de él", escribía en X.

Crawford vence a Canelo Álvarez

Terence Crawford cumplió con las expectativas y venció por decisión unánime a Canelo Álvarez. El estadounidense dominó el combate desde el principio y conecto los mayores golpes de poder, poniendo fin al reinado del mexicano en el peso supermedio.

De esta forma, Crawford se corona como campeón indiscutido en tres divisiones diferentes y mantiene su historial invicto (42-0).