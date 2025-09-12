Terence Crawford se burla de Ilia Topuria horas antes de su combate contra Canelo: "Ese tío está borracho"

Las indirectas de Ilia Topuria a los mayores referentes del boxeo comienzan a ser una tónica más que frecuente. Después de retar al campeón mexicano, Saúl Álvarez, más conocido como Canelo, el hispano-georgiano le dedicó unas palabras en sus redes sociales a Terence Crawford, el que será el rival de Canelo este fin de semana.

'El Matador' aseguraba en los últimos días en sus redes sociales que "pondría a dormir" a el estadounidense en el primer contacto. Un reto que sin duda llamo la atención de los aficionados, que rápidamente se hicieron eco del mensaje.

Pues bien, ya existe una respuesta por la parte de Crawford. El púgil fue preguntado por estas declaraciones en la rueda de prensa previa a su pelea ante Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudí, y la respuesta no dejó indiferente a nadie.

La respuesta de Crawford a las palabras de Topuria

Tras el mensaje publicado por el campeón de la UFC en X, ha sido el propio Terence Crawford el que ha decidido responder con contundencia a las palabras de Ilia Topuria. Durante la rueda de prensa previa al combate que está por realizarse este sábado, donde el estadounidense de medirá al Canelo Álvarez, el boxeador habló sobre la "sobrada" del hispano-georgiano.

"Este tipo está borracho. Muchos peleadores de MMA beben mucho. Debe haber tomado algo de alcohol ese día", comentaba.

La réplica de Ilia Topuria

No obstante, ahí no ha quedado la cosa. La respuesta de Crawford llegó a los oídos del hispano-georgiano. En la rueda de prensa de WOW 22, la promotora española de MMA que organiza un evento este mismo fin de semana, Ilia fue preguntado sobre la respuesta del púgil estadounidense.

Acostumbrado a no callarse nada, Topuria quiso mandar un mensaje claro: "Últimamente me molesta porque hay muchos boxeadores que hablan, se meten en nuestro juego, nos critican... Hay muchos peleadores de MMA que han intentado ir al boxeo a probar sus habilidades, pero no conozco a tantos de los boxeadores que hablan que hayan ido a probarse en MMA", aseguraba.

Además, quiso dejar claro que está abierto a cualquier pelea de boxeo en cualquier momento: "No tengo ninguna opinión sobre lo que dijo Crawford: Cuando se quiera medir, poner a prueba sus habilidades y su técnica... aquí estoy", sentenciaba.

El interés de Ilia Topuria de debutar en boxeo

Es una realidad que Ilia Topuria sueña con debutar como boxeador profesional. Así lo dejó claro hace varias semanas, asegurando querer pelear contra Canelo Álvarez en un futuro. Una pelea que daría la vuelta al mundo dada la relevancia de ambos luchadores en sus respectivas modalidades.

Durante una entrevista con los 'Nelkboys', Ilia insistía en su deseo de llegar al boxeo: "Me encantaría ir al boxeo. Me encantaría enfrentar al ganador de Canelo y Crawford. Canelo era mi ídolo... siempre hay respeto por todos, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué no? Siento que puedo hacerlo", declaraba.

Lo cierto es que el campeón de la UFC seguirá su camino dentro de las MMA, donde aún tiene combates que realizar. No obstante, según sus declaraciones, parece que no es descartable un combate en boxeo si aparece una buena proposición, al más puro estilo Conor McGregor.