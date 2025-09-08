El mensaje de Ilia Topuria a Terence Crawford, boxeador profesional, antes de su combate con Canelo Álvarez: "Lo pondría a dormir"

Ilia Topuria se ha consagrado como uno de los mejores artistas marciales de la historia. Con tan solo cinco años en la UFC, el hispano-georgiano se ha convertido en doble campeón del mundo, siendo el primero en hacerlo invicto.

Se trata de un hito histórico, donde el boxeo ha sido el principal protagonista. A pesar de ser luchador de MMA, Topuria posee un nivel de golpeo muy avanzado. Tanto es así, que la gran mayoría de sus victorias dentro de la compañía han sido por la vía del nocaut.

Y debido a este nivel de boxeo, el hispano-georgiano se ha mostrado abierto a nuevos frentes. Uno de ellos es el de debutar como boxeador en un deporte que, a pesar de tener similitudes con las MMA, las habilidades que requiere son muy distintas.

En alguna ocasión ha dejado caer la posibilidad de participar en una velada de boxeo y ahora, a falta de pocos días para que el Canelo Álvarez se enfrente a Terence Crawford, el campeón de la UFC ha dejado un mensaje para el estadounidense.

Topuria asegura que noquearía a Terence Crawford

Este sábado, el Canelo Álvarez pondrá en juego el título indiscutido del peso supermedio ante Terence Crawford. Y ante las miradas de todos los aficionados de los deportes de contacto, Ilia Topuria ha querido dejar un mensaje para el estadounidense.

A través de sus redes sociales, el campeón del peso ligero de la UFC subió una primera publicación a X donde se ve a ambos saludándose, con un texto donde pregunta a sus seguidores quién ganaría en un hipotético combate.

Tras miles de interacciones, el hispano-georgiano ha escrito lo siguiente: "No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pongo a dormir en el primer contacto!", escribía en sus redes.

Lo cierto es que esta estrategia no es nueva dentro de este mundo. En el pasado, varios peleadores de MMA han optado por cambiar de deporte y retar a boxeadores profesionales. El caso más sonado es el de Conor McGregor, que se enfrentó a Floyd Mayweather en un pleito para la historia.

El deseo de Topuria de enfrentar a Canelo Álvarez

Es una realidad que Ilia Topuria sueña con debutar como boxeador profesional. Así lo dejó claro hace varias semanas, asegurando querer pelear contra Canelo Álvarez en un futuro. Una pelea que daría la vuelta al mundo dada la relevancia de ambos luchadores en sus respectivas modalidades.

Durante una entrevista con los 'Nelkboys', Ilia insistía en su deseo de llegar al boxeo: "Me encantaría ir al boxeo. Me encantaría enfrentar al ganador de Canelo y Crawford. Canelo era mi ídolo... siempre hay respeto por todos, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué no? Siento que puedo hacerlo", declaraba.

Connor Ben reta a Topuria

Tanta ha sido la repercusión de Ilia Topuria y su sueño por llegar al boxeo, que ya le han llegado 'ofertas'. Y es que Connor Ben, boxeador profesional, reto hace varios meses al hispano-georgiano. El inglés, cansado de todos los movimientos de peleadores de MMA hacia boxeo, estalló en sus redes sociales y retó a Ilia.

"Quienes quiera que sean estos putos luchadores de UFC que quieran pasarse al boxeo, escuchadme: esto es un juego peligroso… Ilia Topuria, mira qué manos tengo, hermano", aseguraba el púgil.

El vídeo no tardó en viralizarse debido a la propuesta que dejaba al hispano-georgiano. Ante su indignación, Benn proponía al número uno libra por libra de la UFC un combate sin guantes. "En Bare Knuckle. Cualquiera que venga de la UFC. Ahora veo a mucha gente hablar de Ilia Topuria. Ilia, de verdad, mira estas manos, hermano. Yo no soy tan estúpido como para meterme en una jaula. Nunca entraría en una jaula", declaraba.