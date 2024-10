Ilia Topuria: "Si quieres, te hablo en español y te pongo en tu sitio"

La previa de UFC 308 está al rojo vivo, y no es solo por el enfrentamiento que se dará dentro del octágono, sino por el cruce de declaraciones que Ilia Topuria y Max Holloway han tenido en los días previos. En una reciente entrevista, ambos peleadores no escatimaron en palabras provocadoras, llevando la tensión a un nivel que promete convertir este combate en uno de los más esperados del año.

Topuria, siempre frontal y desafiante, no tardó en atacar a Holloway, criticando duramente su actuación contra Justin Gaethje. Con un tono sarcástico y mordaz, el español afirmó que esa pelea había sido decepcionante y carente de técnica. "Hermano, me aburrí mucho viendo esa pelea. Lo único emocionante fueron los últimos 10 segundos, para ser honesto. Pero no vi ninguna técnica en esa pelea. No vi ninguna estrategia. Solo vi una pelea de bar". Con estas palabras, Topuria dejó claro que, desde su perspectiva profesional, Holloway había fallado en mostrar algo que impresionara, y lo desafió a replicar ese mismo estilo en su próximo enfrentamiento. “Si peleas así conmigo, estarás acabado en los primeros segundos”, le dijo

"Ya tienes siete derrotas profesionales. Yo tengo cero", insistió el español. "Espero que te gusten los churros, porque vas a recibir uno el 26 de octubre, amigo", le dijo rival. “Lo único que voy a hacer es apagarte las luces y festejar con toda mi gente, todo mi equipo. Eso es lo que voy a hacer”, fue el comentario de Topuria. "No tengo ninguna duda de que seré el primero en noquearte. Ni siquiera quiero que confíes en eso porque si estás empezando a confiar en lo que estoy diciendo, no vas a aparecer, y necesito que aparezcas para la pelea”, contestó Holloway.

Topuria echó en cara a su rival que le estaba evitando: "Preguntaste para pelear contra Michael Chandler. Preguntaste para pelear contra Conor 'McChicken'. Preguntaste para pelear contra muchos peleadores porque estabas intentando evitarme".

"¿Quién te ha dicho eso? Eres un mentiroso", respondió rápido Holloway. "Tu eras el primer chico que pedí, Quiero a Ilia. Quiero la pelea más fácil, con Ilia Topuria".

Topuria mencionó que enviaría tanto a Holloway como a Alexander Volkanovski a un "asilo de ancianos" y añadió "Todo es gratis, no te preocupes, sin gastos". "Lo único que voy a hacer es apagarte las luces y festejar con toda mi gente", advirtió el español con contundencia.

Hubo un momento en que Holloway le reprochó que no le entendía, que hablase bien. Y Topuria contestó rápido: "Estoy hablando en tu idioma", le dijo en inglés. "Puedo hablar español, georgiano, ruso, alemán", continuó en inglés. "Si quieres, hablo en español y te pongo en tu sitio".