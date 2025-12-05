Indignación en Alemania: el Barça 'expulsa' a la afición del Eintracht de Frankfurt para el partido de Champions

El F.C. Barcelona no permitirá lo que ocurrió el pasado 14 de abril de 2022. En aquel entonces, el club blaugrana sufrió una 'invasión de campo' por parte de los alemanes, que se habían desplazado en masa para apoyar a su equipo.

Era la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El Barcelona se jugaba todo en el Spotify Camp Nou después de empatar a domicilio. Sin embargo, lo que no se esperaba era que, en su propio campo, los culés fueran los visitantes.

La grada grada se lleno de camisetas blancas, y lo que parecía territorio amigo se convirtió en territorio hostil. Los aficionados del club alemán se hicieron notar durante todo el partido, y eso acabó pasando factura. El Barça cayó eliminado dando una imagen grotesca que ha sido recordada por muchos.

Por ello, en esta ocasión todo será muy distinto. Y es que el club ha emitido un comunicado explicando que el proceso de compra de entradas será diferente al de otros partidos.

El Barcelona destinará todas sus entradas a los socios

El Barça ha comunicado este jueves que destinará todos los asientos disponibles para el partido contra el Eintracht de Frankfurt de este próximo martes a sus socios. Según explican en el comunicado emitidio, la decisión es adoptada "con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita el episodio vivido en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el Spotify Camp Nou no pertenecía a la afición local".

"Con esta medida, el Club da prioridad absoluta a los socios y socias, pilar fundamental de la entidad, y garantiza que el Estadio se convierta en un espacio de celebración y apoyo exclusivo para la afición azulgrana", confirman desde el club.

¿Cómo se gestó la venta de entradas en 2022?

30.000 seguidores del Eintracht de Frankfurt llenaron las gradas del Camp Nou, a pesar de que el Barça había habilitado solo 5.000. Todo esto fue posible ya que muchos alemanes compraron sus tickets en touroperadores y una gran cantidad de aficionados del Barcelona revendieron su asiento. Una situación que provocó la indignación de todo el barcelonismo y de Joan Laporta, quien se mostró muy enfadado tras la eliminación.

A partir de entonces, el club estableció una serie de medidas para evitar que aquello volviera a suceder. Para el encuentro de este martes, estas son algunas de las medidas que serán llevadas a cabo:

Aumento de los dispositivos de seguridad en cada acceso , y en las gradas para gestionar incidentes y, si procede, realizar expulsiones.

, y en las gradas para gestionar incidentes y, si procede, realizar expulsiones. Control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas.

para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas. Coordinación con el Eintracht Frankfurt, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra para impedir el acceso por los alrededores del Spotify Camp Nou a personas aficionadas del equipo rival , disuadiendo la reventa de entradas.

, disuadiendo la reventa de entradas. Análisis diario de las ventas efectuadas con el fin de identificar posibles patrones de venta fraudulenta, tomando en ese caso las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración en la seguridad de nuestra afición.

Habrá aficionados del Eintracht de Frankfurt

Aunque el Barcelona quiere evitar cualquier tipo de situación parecida a la de 2022, lo cierto es que no podrá prohibir la entrada a todos los aficionados. Y es que las reglas de la UEFA exigen a los clubes locales a destinar un porcentaje de las entradas a los aficionados del equipo visitante, por lo que el club no puede limitar la venta al 100%.

En este caso, será un 5% el que se destine a los visitantes, por lo que sí habrá aficionados alemanes en el Spotify Camp Nou. El Barcelona tendrá disponible un total de 45.401 localidades, por lo que se destinaran al club alemán alrededor de 2.000 entradas.